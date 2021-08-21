Россиян предупредили о подъеме заболеваемости гриппом

Россию ждет большой рост заболеваемости гриппом. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.



Эпидемию эксперт предрек этой осенью. Он объяснил, что в 2020 году грипп прошел на втором плане, поскольку предпринимались очень жесткие меры по ограничениям. Онищенко констатировал, что россияне массово носили защитные маски.

По его словам, это и профилактировало грипп в прошлом году. Бывший главный санитарный врач добавил, что в нашей стране стартовала вакцинация от этого заболевания. Прежде всего он посоветовал сделать прививки школьникам и переболевшим или вакцинированным от коронавируса людям.

Депутат полагает, что число пациентов достигнет 25-30 миллионов. На это уйдет, по его словам, сентябрь и половина октября. Онищенко объяснил, что на втором этапе привьют тех, кто успел привиться от ковида.

Ранее эксперты рассказали о том, что заболевший гриппом человек может заразиться и COVID-19. Дело в том, что при обострении одной инфекции другая прилипает с трудом. При этом выделяется интерферон, который обеспечивает клеткам защиту от заражения. В свою очередь врач-пульмонолог Сергей Пурясев уверен, что самоизоляция по-прежнему остается одним из самых эффективных способов купирования болезни.