В России обнаружили первый случай заражения штаммом "дельта плюс"

Один из самых заразных вариантов коронавируса, штамм "дельта плюс", добрался до России.

О первом заболевшем сообщила заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. По словам специалиста, случай заражения штаммом "дельта плюс" единственный. Она полагает, что мутация была завезена из другой страны.

Даниленко рассказала, что в Индии выявлено более сорока подхвативших этот вариант. Также были зафиксированы единичные случаи заболевания в США, Великобритании и других странах. Эксперт добавила, что пока нет оснований утверждать, что "дельта плюс" опаснее, чем другие известные штаммы.

Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новая мутация очень быстро распространяется. Он уточнил, что заражение этим штаммом молниеносно: достаточно здоровому человеку пройти мимо инфицированного без медицинской маски.

Вице-премьер России Татьяна отметила, что среди особенностей штамма "дельта плюс" – снижение активности антител к вирусу у переболевших и вакцинировавшихся. Ученым еще предстоит узнать, эффективны ли ныне существующие вакцины против мутации.

Помимо штамма "дельта плюс", также есть "британский" и "южноафриканский" варианты. Подробно об этих мутациях рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.