Шмелева объяснила решение пойти на выборы от "Единой России"

Один из лидеров ОНФ Елена Шмелева объяснила, почему согласилась принять предложение президента Владимира Путина и участвовать в парламентских выборах от партии "Единая Россия".

По мнению сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта и руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, возможность стать лицом в списке лидеров "Единой России" – это "удивительный уровень доверия и ответственности". Об этом она рассказала в эфире программы "СОЛОВЬЕВ LIVE".

Отвечая на вопрос ведущего, почему она приняла решений пойти на выборы в Государственную Думу РФ от "Единой России", Шмелева подчеркнула, что партия даст возможность перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень. Важно отметить, что общественный деятель проводит много встреч как с экспертами, так и простыми россиянами. Она принимает участие в обсуждении инициатив граждан, которые необходимо включить в народную программу партии "ЕР".

"Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу "Единой России", – подчеркнула Шмелева.

Напомним, что Елена Шмелева по предложению президента России Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на предстоящих парламентских выборах.