Курс на модернизацию: что сделала "ЕР" для развития здравоохранения и образования

За пять лет "Единая Россия" выполнила программу в сфере образования и здравоохранения. Несмотря на пандемию, реализация партийных проектов продолжается.

По инициативе партии был принят закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Также упрощен ввоз

незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных.

"При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», — сказал депутат Госдумы, член общественного совета проекта «Единой России» "Здоровое будущее" Александр Петров.

Кроме того, по инициативе партии законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача. Больничный также можно оформить в электронном виде. Партия обеспечила выделение дополнительных 18 миллиардов рублей на строительство инфекционных стационаров.

Вместе с этим совершенствуется система медпомощи, в том числе для пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями. "Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд «Круг добра», — сказал Петров.

Также партия работала над мерами по сокращению контрафакта на рынке лекарственных средств. Введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы.

Большая работа проделана и в сфере образования. В рамках акции "Помоги учиться дома" единороссы поддержали педагогов и учащихся. Для дистанционного обучения партийцы вместе с активистами передали 500 тысяч компьютеров и планшетов.

При участии проекта "Единой России" "Новая школа" в регионах с 2016 года появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. К 2024 году планируется построить еще 1,3 тысячи и создать миллион новых учебных мест.

Продолжается реализация проекта "Сельский учитель". Молодым специалистам, приехавшим работать в сельскую местность, выплачивается миллион рублей.

"Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы», — рассказала координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алёна Аршинова.

Партия продолжает заниматься решением вопроса транспортной доступности сельских школ. По программе "Школьный автобус" с 2016 года в регионы поставлено более девяти тысяч транспортных средств.

При участии "ЕР" было введено горячее питание для всех учащихся младших классов. Кроме того, партия добилась финансирования дополнительной поддержки учителей.

"С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования — более 105 тысяч педагогов», – отметила Аршинова.