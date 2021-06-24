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Общество
"ЕР" поможет дольщикам взыскать деньги с недобросовестных застройщиков

"ЕР" поможет дольщикам взыскать деньги с недобросовестных застройщиков

Члены партии "Единая Россия" хотят дополнительно защитить права граждан и ускорить достройку проблемных домов.
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Руководитель рабочей группы "Единой России", депутат Госдумы Александр Якубовский отметил, что сейчас государство берет на себя обязательство за счет средств регионального и федерального бюджетов восстанавливать права обманутых граждан. По его словам, за 2020 год около 40 тысяч человек получили компенсации и решения о достройке.

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Чтобы эта работа выполнялась более эффективно и не влияла на бюджет, необходимо внести изменения в законодательство, в том числе в Уголовно-процессуальный кодекс, считает парламентарий.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев подчеркнул, что Фонд не признан потерпевшим ни по одному делу в отношении застройщиков, а значит, не может претендовать на возмещение. Если бы это все-таки произошло, то Фонд смог бы взыскивать убытки.

"Полученные средства мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших", – сказал Тимофеев.

Контролировать процесс взыскания средств можно с помощью депутатских запросов, однако этого недостаточно, считает Якубовский. Он рассказал, что на прошлой неделе были направлены обращения генеральному прокурору, в которых упомянуты недобросовестные застройщики Иркутской и Новосибирской областей, а также Башкирии.

Чтобы механизм был более эффективным, рабочая группа "Единой России", Фонд защиты прав дольщиков и Ассоциация юристов России договорили провести совместное заседание. Тогда обсудят предложения по законодательным изменениям и и по организации совместных вебинаров для дольщиков.

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Фото: vk.com/duma
Автор: 24 июня 2021, 12:48 Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник

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