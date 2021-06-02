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Общество
Собянин обсудил развитие московского образования с жителями северо-востока Москвы

Собянин обсудил развитие московского образования с жителями северо-востока Москвы

Получить качественное образование можно в любом районе Москвы. О развитии столичных школ мэр Сергей Собянин побеседовал с жителями северо-востока города. Видеозапись размещена в его блоге.
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Московское образование за последние годы стало более справедливым, подчеркнул градоначальник. Он напомнил, что раньше в столице было около 50 школ мирового уровня, и каждый родитель хотел устроить туда своего ребенка.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сейчас качественное образование можно получить во всех столичных школах, отметил градоначальник. "Если учащийся сам хочет учиться, он точно имеет возможность получить нормальное образование", – добавил мэр.

Школы в центре и в спальных районах должны на равных условиях финансироваться и обеспечиваться всем необходимым, указал Собянин. "Элитарная школа или это обычная школа – она должна финансироваться одинаково», – пояснил градоначальник.

При этом школа может получить дополнительное финансирование. Для этого в Москве существует грантовая поддержка, напомнил Собянин.

За последние годы московская система образования проделала огромный путь в своем развитии. К примеру, в прошлом году 220 и более баллов за три ЕГЭ набрали 23 тысячи выпускников. В 2010 году таких учащихся было в три раза меньше.

Юные москвичи регулярно побеждают на всероссийских и международных соревнованиях. На недавней Всероссийской олимпиаде школьников столичная команда завоевала 1,3 тысячи дипломов победителей и призеров. 10 лет назад у нее было лишь 278 дипломов.

Фото: Сергей Ведяшкин /АГН Москва

Повышать качество московского образования помогают цифровые технологии. В столице успешно действует "Московская электронная школа". В разгар пандемии проект позволил продолжить обучение детей дистанционно.

Растет и материальное благосостояние московских учителей. В 2010 году средняя зарплата педагога не дотягивала даже до 40 тысяч рублей. Сейчас учитель в столице получает в среднем 120 тысяч. Рост – в три раза.

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Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Автор: 2 июня 2021, 10:53 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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