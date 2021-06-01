В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Вторник
1 июня
Лента новостей
12:54
Житель Удмуртии убил ребенка и надругался над трупом
12:49
"На органы пустить могут": Максакова заявила о смертельной опасности
12:38
Миллиардер Потанин назвал способ снизить цены на квартиры в России
12:37
Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы
12:26
Голую и мокрую Глюкозу сняли за шалостями в ванной
11:50
"Он тебя не обидит!": бойкий Галкин довел маленькую дочь до слез
11:47
Шепелев на людях начал визжать от увиденного: Настоящий шок
11:39
Зеленский заявил об угрозе "российского блицкрига" в Донбассе
11:29
Так и не простила: актер Кравченко бросил жену после несчастья с сыном-грудничком
11:16
"Меня просто грубо изнасиловали": Дана Борисова раскрыла жуткую правду
11:04
Под Нижним Новгородом из-за схода грунта в овраг рухнули дома
10:58
Проблемы со здоровьем: Орбакайте предупредили о серьезном риске
10:57
"Как Жанна": обнаженная Орлова вывалила грудь
10:45
Стало дурно у здания суда: актера Марка Горонока развели с женой
10:39
В Москве взрывом выбило стекла квартиры
10:27
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
10:09
Боялась тюрьмы: Салтыкова рассказала об измене бывшего мужа с несовершеннолетней
09:49
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
09:44
Под Челябинском поезд насмерть сбил ребенка
09:30
"Лжец!": погрязший в долгах Зайцев пошел на крайние меры
09:26
"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа
09:06
Гора мусора: получившие наследство родственники наплевали на могилу Жванецкого
08:55
"Свинья!": Свиридова поругалась с самовольным сыном
08:42
"Было очень трудно": организаторы скандального концерта сделали громкое заявление о матерщиннице Бузовой
08:28
С россиян начали требовать липовые долги за услуги ЖКХ
08:27
Политолог Воля рассказал о "сделке" Путина и Байдена: Согласие по поводу ухода Лукашенко от власти
06:02
"А кому бы я дала": Муцениеце назвала свои объекты вожделения
04:06
Муж-стриптизер выставил полуголую Королеву на всеобщее обозрение
01:59
Изменившаяся Распутина шокировала внешним видом
23:59
Певица Слава потратила 100 миллионов на квартиру для тусовок
22:16
"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании
21:39
В Подмосковье мужчина зарезал жену с двумя дочерями и покончил с собой
21:22
Россия продлит запрет на полеты в Турцию
21:01
Обколотый сын Яковлевой боится выйти из дома из-за разъяренных россиян
21:00
В России хотят ставить в паспорта педофилов особые отметки
20:47
Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву
20:33
Все по-новому: Манукян решил убрать из гримерки ведущего "Дома-2" все напоминания о Бузовой
20:32
Посол рассказал о сроках возобновления полетов в Турцию
20:06
Ниже нуля градусов: Подмосковье ждет зимняя погода в июне
19:52
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
19:49
В Госдуме назвали два условия для введения четырехдневной рабочей недели
19:29
Россиянам упростят получение соцвыплат
19:27
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
19:09
"Пузатый разведеныш с ребенком": Харламову не простили роман с молоденькой
18:42
Для многодетных семей России хотят ввести единый статус
18:41
Какие сериальные новинки нельзя пропустить этим летом
18:35
"В Беларуси вам больше не рады": Брежневу и Меладзе закидали камнями за пляски для сына Лукашенко
18:31
Гузеева вслед за оскорбленной Долиной плюнула в россиян: Мрази
18:25
Политолог Михеев предложил Украине начать войну с Белоруссией
18:25
"Счастливая мама": Брухунова раскрыла правду после слухов о новой беременности
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватная Бузова устроила беспредел на концерте
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

На улицах столицы высадят цветы 200 различных сортов. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

прочитано 287 раз

По словам градоначальника, в этом году столицу украсят 54 миллиона цветов. Среди них – розы, тюльпаны, гвоздики. Всего более 200 сортов.

ПО ТЕМЕ

Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

Парк Декабрьского восстания приведут в порядок до конца лета

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы", – отметил мэр.

Сейчас кашпо с цветами ждут своего часа в теплицах. Через несколько дней они украсят улицы Москвы, рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что Москва является самым зеленым мегаполисом мира. Он напомнил, что зеленые насаждения занимают 49% территории города.

"А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик", – написал мэр.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Уже сейчас новыми красками сверкают Театральная, Манежная, Триумфальная площади, улица Новый Арбат, Парк Горького. Через несколько дней на улицах города появится еще больше кашпо с цветами.

Ранее на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов восстановили исторический розарий, расположенный рядом с моделью ракеты "Восток". Там высадили 1,2 тысячи кустов роз флорибунда. Их цветением посетители выставки смогут насладиться уже в июне.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Автор: 1 июня 2021, 11:20 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В Беларуси вам больше не рады": Брежневу и Меладзе закидали камнями за пляски для сына Лукашенко

Артистам пришлось объясняться
Сериалы

"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании

Знаменитому Дукалису уже 60 лет
Шоу-бизнес

"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу

Фигуристка изменилась
Общество

Коктебельский лайн-ап

Турбизнес в Крыму выходит на новый уровень

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+