Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

Основные работы по созданию качественной среды ведутся в жилых районах, в центре города будет реализовано несколько небольших объектов, рассказал градоначальник.

Нынешний Дмитровский переулок не соответствует представлениям о комфортной городской среде – сворачивая в него, москвичи переносятся на несколько лет назад, отметил Собянин. Там узкие тротуары, нет малых архитектурных форм, над головой нависают фонари и провода, перечислил мэр.

Такая среда делает прогулки некомфортными, подчеркнул Собянин. Особенно это ощущается в сравнении с соседними благоустроенными улицами, добавил мэр.

"Движение в Дмитровском переулке одностороннее. Таким оно останется и после благоустройства. Но за счет оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей", – сообщил Собянин.

По его словам, на проезжей части организуют карманы, в трех из них владельцы электрокаров смогут подзарядить свои автомобили. Кроме того, пять специальных парковок организуют для велосипедистов.

Благоустройство решит проблему подтопления Дмитровского переулка. Специалисты расширят водосточную сеть, установят семь новых дождеприемных решеток.

В переулке установят восемь фонарей в историческом стиле. Воздушные кабельные линии спрячут под землю. Работы завершатся к сентябрю, уточнил градоначальник.

Еще один проект благоустройства реализуют у флагманского центра "Мои документы" на улице Шаболовка, 48. Специалисты заменят асфальт, обустроят парковку, замостят пешеходную зону гранитной плиткой.

"Исчезнет паутина проводов – воздушные кабельные линии уберут под землю. Освещать пространство будут восемь энергосберегающих фонарей с приятным мягким светом", – написал градоначальник.

Также у флагманского центра появится новый газон, цветники. Рядом со входом установят летний павильон. Работы завершатся до конца текущего года.

Ранее мэр Москвы рассказал о благоустройстве поймы реки Яузы. Проект нового парка предусматривает максимальное сохранение флоры и фауны на этой территории. Современная инфраструктура не нанесет вреда природному потенциалу этих мест, заверил градоначальник.

Также Собянин в своем блоге сообщал о проектах благоустройства в районах Южное Медведково, Алтуфьевский и Северный. В Южном Медведкове приведут в порядок стадион в Ясном проезде, у кинотеатра "Марс" в Алтуфьевском районе благоустроят сквер, а в районе "Северный" – парковую зону и территорию у библиотеки.