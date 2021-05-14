Портреты погибшей в казанской школе учительницы появились на экранах российских городов

26-летняя Эльвира Игнатьева погибла во вторник, 11 мая, защищая детей.

Экраны холдинга Maer и компании Russ Outdoor с портретом Эльвиры Игнатьевой и хэштегом #УчительГерой размещены в разных регионах России. Фотографию погибшей учительницы видят как водители, так и пешеходы. Акция проходит при поддержке АНО "Национальные приоритеты".

Участники Всероссийского конкурса "Большая перемена", их родители и педагоги-наставники выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим в гимназии № 175, записав множество видео. Например, победитель конкурса Даниял Шабанов из Республики Дагестан обратился к педагогам из Казани:

"Вы – пример истинного и безвозмездного героизма. Ваши подвиги мы не забудем. Спасибо вам!".

Мама участницы конкурса "Большая перемена" Анна Лобанова также благодарна учителям:

"Я, как мама, хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие наши учителя за то, что вы спасали жизни детей, школьников, за ваш героизм. Искренние соболезнования семьям погибших! Казань, мы с вами!".

Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 с дробовиком, открыл огонь и взорвал самодельную бомбу. Погибли девять человек, пострадали – более 30. Суд избрал стрелявшему меру пресечения в виде ареста на два месяца.