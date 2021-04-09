Скончался принц Филипп

О смерти любимого супруга сообщила королева Великобритании. Герцог Эдинбургский и Ее Величество были женаты 73 года. Пара воспитала четверых детей.
Отметим, что в середине марта принца Филиппа выписали из больницы. Представитель монаршей династии почти месяц проел в частной клинике. Госпитализацию назвали мерой предосторожности. Муж королевы Великобритании почувствовал себя плохо и в силу возраста течение инфекционного заболевания решили контролировать в лечебнице.
После выписки принца Филиппа были обнародованы снимки герцога Эдинбургского. Фото напугали подданных Ее Величества. Дело в том, что на кадрах супруг Елизаветы II предстал изможденным, с нездоровым цветом лица.
Как писали "Дни.ру", ранее в центральной больнице Лондона принц Филипп прошел обследование из-за проблем с сердцем. В начале марта ему сделали операцию.
Десять лет назад принц Филипп перенес коронарное стентирование. Врачи расширили пораженные сосуды сердца мужа Елизаветы II до нормального диаметра, установив специальный каркас.
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