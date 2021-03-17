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Шоу-бизнес
99-летний муж Елизаветы II напугал своим видом

99-летний муж Елизаветы II напугал своим видом

Принца Филиппа выписали из больницы. Обнародованы снимки представителя королевской династии Великобритании из автомобиля по дороге домой.
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Герцог Эдинбургский почти месяц провел в клинике. Приближенный к нему человек отметил, то супруг Ее Величества хочет поблагодарить весь медперсонал, который о нем заботился, а также всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.

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Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Первые фото принца Филиппа после выписки напугали британцев. Дело в том, что на них он выглядит изможденным. У герцога нездоровый цвет лица и мешки под глазами.

Ранее говорилось о том, что госпитализация принца Филиппа — мера предосторожности. Член королевской семьи почувствовал себя плохо и в силу возраста течение инфекционного заболевания решили контролировать в частной клинике.

Затем его направили в государственную больницу Лондона. Там принц Филипп прошел обследование из-за проблем с сердцем. В начале марта ему сделали операцию. Примечательно, что это самое длительное нахождение мужа Елизаветы II за всю его долгую жизнь.

Напомним, десять лет назад принц Филипп перенес коронарное стентирование. Медики расширили пораженные сосуды сердца супруга королевы Великобритании до нормального диаметра, установив специальный каркас.

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Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 04:37 Источник: Sky News ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муж Елизаветы II отказался выходить в свет

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