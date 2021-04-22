Песков в подробностях рассказал о новых выплатах на детей

В среду, 21 апреля, президент выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин анонсировал новую меру поддержки родителей. По его словам, неполные семьи, где воспитывается ребенок в возрасте от 8 до 16 лет, получат в июле разовые выплаты на детей – примерно 5 650 рублей.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, кто из россиян претендовать на эту сумму. Он сообщил, что выплаты получат семьи с низкими доходом. "Здесь главный принцип – это принцип нуждаемости", – приводит слова спикера Кремля радиостанция "Говорит Москва".
Отметим, что в ходе обращения президент высказался и о поддержке беременных женщин. Россиянкам, оказавшимся в сложной материальной ситуации, будут выплачивать ежемесячно по 6 350 рублей. Путин подчеркнул, что будущим мамам очень важно чувствовать поддержку государства.
С 1 апреля 2021 года в России начали действовать новые правила назначения выплат на детей от трех до семи лет. Малоимущие семьи теперь могут получать пособие в размере 50%, 70% или 100% в зависимости от прожиточного минимума, установленного в регионе.
Напомним, перед новогодними праздниками в 2020 году российские семьи получили выплаты на детей до семи лет включительно. Правительство решило сделать россиянам такой сюрприз из-за отмененных праздничных мероприятий.
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