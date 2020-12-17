Путин анонсировал выплаты семьям с детьми к Новому году – подробности

Российский лидер отметил, что в этом году по всей стране были отменены детские новогодние мероприятия. По его словам, предстоящий праздник связан с ожиданиями, надеждами на будущее.
"Я посоветовался с правительством и мы договорились сделать детям подарок", – объявил Владимир Путин. Все семьи с детьми до семи лет включительно получат на Новый год по пять тысяч рублей.
Ранее президент пообещал россиянам наладить систему социальных выплат в регионах: "Я поговорю с полпредами в регионах и губернаторами". Путин также поблагодарил обратившихся к нему граждан за внимание к этой проблеме.
Отметим, что прошедшая пресс-конференция президента стала шестнадцатой по счету. Она продолжалась почти четыре с половиной часа. В этом году Путин отвечал на вопросы в удаленном режиме – из резиденции в Ново-Огарево.
На мероприятие было аккредитовано свыше 700 представителей российских и иностранных СМИ. Некоторые из них были размещены в Центре международной торговли в Москве.
В ходе мероприятия президент назвал главную проблему 2020 года – пандемию. Коронавирус оказал негативное влияние на экономику. При этом Путин отметил, что Россия справляется с COVID-19 лучше многих стран.
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