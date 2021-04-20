Заявление Зеленского об успехах Украины в космосе оценили: Превратился в посмешище

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался успехами страны в космосе и был высмеян пользователями Сети.

Глава государства накануне поздравил NASA с первым полетом беспилотного аппарата Ingenuity на Марсе. В своем твиттер-аккаунте Владимир Зеленский отметил, что одним из разработчиков вертолета был его соотечественник – украинец Игорь Панченко. Он также рассказал, что страна планирует в скором времени запустить спутник "Сич-2-30".

Слова Зеленского вызвали бурные обсуждения в Сети. Один из пользователей заявил, что выходец с Украины Панченко смог внести свой вклад в освоении космоса только благодаря тому, что он в свое время уехал в Соединенные Штаты, где его знания и умения действительно пригодились.

Другой подписчик порекомендовал президенту вспомнить о том, что он больше не телеведущий. "Может, начнете что-то полезное делать?", – поинтересовался он. Еще один пользователь предложил наделить украинский спутник национальными элементами. "Ждем новый вышиватный спутник!", – пошутил комментатор.

Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30». — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

Четвертый пользователь лично обратился к представителям Владимира Зеленского. По его мнению, пресс-секретарь Юлия Мендель и ее помощники превращают главу страны "в посмешище". Комментатор подчеркнул, что чем хуже обстоят дела на Украине, тем больше пафосной лжи о ее "несуществующих достижениях".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. Как на слова политика ответили в России, Вы узнаете из этого материала.