В Роскомнадзоре объяснили причину сбора личных данных абонентов

Роскомнадзор борется с так называемыми серыми "симками", с которых как правило звонят мошенники. Для предотвращения таких действий ведомство решило запросить персональные данные некоторых пользователей.
Речь идет о пользователях сим-карт, оформленных на других лиц. Такие "симки" обычно раздают бесплатно в местах массового скопления людей и используют по сути нелегально. В результате абоненты страдают от атак мошенников. Заработать система передачи личных данных таких абонентов может уже в этом году, сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.
Согласно инициативе, операторов сотовой связи обяжут предоставлять Роскомнадзору сведения об абонентах. В этот список входят не только имя и фамилия, а также место жительства, но и данные самого смартфона.
Сейчас такая информация может предоставляться только по запросу правоохранительных органов в связи с теми или иными проверками. Однако в связи с участившимися случаями мошенничества Роскомнадзор вынужден пойти на такие меры.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Роскомнадзор замедляет работу "Твиттера" в России для безопасности граждан страны.
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