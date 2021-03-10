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Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян

Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян

Роскомнадзор замедлил работу "Твиттера" из-за несоблюдения российского закона об информации. Ведомство делает это для защиты российских граждан от негативного влияния противоправного контента соцсети.
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Как сообщили в Роскомнадзоре, платформа "Твиттер" нарушает закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Речь идет о незаконном и опасном контенте. Это склоняющая к самоубийству несовершеннолетних информация, а также детская порнография, информация о применении запрещенных веществ.

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Соцсеть "Твиттер" отказалась удалять такие публикации, после чего Роскомнадзор принял решение ограничить его работу на территории России, то есть замедлить. Пока в связи с нависшей угрозой приняты такие временные меры.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что по состоянию на 10 марта 2021 года в соцсети до сих пор остаются не удаленными 3168 материалов с запрещенным контентом.

Самым тревожным аспектом стало игнорирование со стороны российского ведомства от "Твиттер" требования удалить материалы с призывами несовершеннолетних совершить массовый суицид 3 марта. В тот день по стране прокатилась волна попыток самоубийства среди детей.

"В отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Если администрация "Твиттера" не исполнит все вышеуказанные российской стороной предписания, соцсеть может быть заблокирована на территории России. Ранее "Твиттер" предупреждали о многомиллиардных штрафах за нарушение российского законодательства.

Напомним, в Госдуме ранее высказались о незаконном разгоне цен на акции через телеграм-каналы. Таким образом "Твиттер" в России может ждать судьба "Телеграма", который тоже был заблокирован Роскомнадзором на территории страны за неисполнение российского законодательства.


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Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 14:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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