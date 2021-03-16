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Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки на территории России через месяц

Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки на территории России через месяц

Роскомнадзор сообщил о том, что заблокирует Twitter на территории России через месяц. Это произойдет в том случае, если сервис не удалит запрещенную информацию.
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Последнее время в российском медиапространстве актуально стоит вопрос о законной деятельности некоторых социальных сетей на территории страны. Twitter оставил без должного внимания требования Роскомнадзора.

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Заместитель главы ведомства Вадим Субботин сообщил журналистам, что иностранному сервису не удастся бесконечно игнорировать официальные обращения. РКН дал "Твиттеру" месяц для того, чтобы удалить контент, нарушающий положения действующего законодательства.

Субботин подчеркнул, что российские специалисты примут решение в зависимости от того, какие действия в конечном итоге последуют со стороны руководства иностранного сервиса. Не исключается и тот вариант, при котором Twitter на территории России будет заблокирован полностью. Если же социальная сеть все-таки выполнит требования, то все ограничительные меры в отношении нее будут сняты. Стоит отметить, что сейчас скорость работы сервиса находится под лимитом.

Также стало известно, что ВЦИОМ провел исследование на тему того, как российские граждане относятся к перспективе блокировки "Твиттера". Порядка 70% из числа тех, кто называют такую блокировку цензурой, высказали мнение, что Россия должна принять меры после действий зарубежных соцсетей.

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Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 16:50 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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