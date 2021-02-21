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Общество
Жириновский предложить сделать ограничение по весу для россиян

Жириновский предложить сделать ограничение по весу для россиян

Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР в беседе с журналистами сделал несколько громких заявлений. Некоторые из них кажутся странными даже для его репертуара.
прочитано 3129 раз

Владимир Жириновский предложить в России ограничения по весу для россиян. При этом максимально допустимый вес для простых граждан должен различаться.

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Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Жириновский пояснил, что государство вынуждено тратить больше денег на людей с лишним весом, поскольку им необходимо лечение и диеты. А люди с нормальной массой тела и хорошим самочувствием, по мнению политика, напротив – обделены вниманием власти. В связи с этим он считает важным законодательно ограничить вес граждан 80 килограммами. Глава либерал-демократов добавил, что выступал с этой инициативой ещё семь лет назад.

Для чиновников Владимир Жириновский предложил установить планку в 100 килограммов. Почему для госслужащих нужно сделать такое послабление – парламентарий не пояснил, однако отметил, что зачастую они весят гораздо больше. Политик недоумевает, почему люди так много едят: он считает, что чрезмерно лишний вес может привести к развитию диабета второй и первой степени.

Жириновский уверен, что людей с ожирением нужно лечить и разработать для населения рекомендации по здоровому образу жизни.

Ранее лидер ЛДПР призвал Россию выйти из Совета Европы.. Он пояснил, что созданный при организации Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своими решениями вмешивается в дела государства, что является недопустимой "наглостью".

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Автор: 21 февраля 2021, 15:55

комментарии

Ответить:

Гость627295
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А с весом свыше 80 кг, видимо, расстреливать будут или как?Сам-то небось около 100, поэтому для чиновников и исключение.Клоун)
Гость632631
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У сына юриста мозги стали жидкие вот и прет чепуху .Боже.кто то еще ходит голосовать за ЛДПР
Гость632624
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Совсем сбрендил! Как быть людям выше 180 см и выше? Быть дистрофиками?
Гость631575
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По внешнему виду Жириновский весит больше центнера. Пусть начнет с себя, покажет пример стройного депутата Госдумы.
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