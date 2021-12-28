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Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Щукинский парк и Всехсвятскую рощу ждет экологическая реабилитация. Там появится единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Градоначальник отметил, что когда-то единое зеленое пространство сегодня разделено на несколько частей территориями медицинских учреждений. "В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще планируется создать единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок", – написал мэр.

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Старый асфальт заменят на более экологичный гравийный отсев и другие щадящие покрытия. Так называемые народные тропы благоустроят.

В парке высадят сотни молодых деревьев. Будут приведены в порядок детские и спортивные площадки, обустроены новые места для отдыха людей всех возрастов, рассказал Собянин.

Фото: mos.ru

При благоустройстве парка планируется сохранить самые оригинальные беличьи кормушки. В будущем установят стенды с образцами безопасных кормушек для зверей и птиц.

"Реабилитация Щукинского парка и Всехсвятской рощи позволит улучшить экологию этой природной территории и сделать отдых на свежем воздухе более комфортным и разнообразным", – подчеркнул Собянин.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте на портале "Активный гражданин"

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Басманного и Красносельского районов. Это станет еще одним шагом в создании качественного общественного пространства в историческом центре Москвы, отметил мэр.

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Фото: mos.ru
Автор: 28 декабря 2021, 10:06 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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