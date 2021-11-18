Эпатажная выходка Богомолова Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
партнеры
Среда
17 ноября
Лента новостей
00:16
Ионов день: традиции и приметы 18 ноября
22:01
Пышногрудая Бледанс взбудоражила народ видом в купальнике: Как горячо
21:26
Повеселившегося на гей-свадьбе Киркорова отмазали от наказания
21:15
В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
20:56
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
20:30
На севере Москвы произошла авария с участием маршрутки
19:53
Украина решила обменять беженцев в польской границы на членство в ЕС
19:21
Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!
19:07
91-летний холостяк Краско решился на важный шаг
18:51
Страдающая от последствий тяжелой болезни Заворотнюк собралась на странную вечеринку
18:46
Ненавижу предательство: Изгнанная Волочкова скрючилась после суда
18:44
"Родила двоих": Аверин сделал неожиданное признание после слухов о романе с Якуниной
18:07
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
17:43
"Вернулась": Акиньшина рассекретила информацию о своем месте жительства
17:30
Генпрокурор Украины пригрозил Януковичу пожизненным сроком
17:30
Как под копирку: Слова чудом выжившей МакSим вызвали ажиотаж
17:27
Отпугнет последних зрителей: Пригожин отправил Моргенштерна в отстойник
17:27
"Во мне кричали эмоции": Скандальная звезда "Дома-2" едва не бросила детей
17:06
"Страшно становится": потерявший партнершу Башаров не находит себе места
16:55
"Смешно, абсурдно и унизительно": Тимошенко отвергла идею Зеленского давать деньги за прививку
16:48
"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали
16:36
Диброва закидали камнями за выпад в сторону Бодрова: Полное вырождение мозгов
16:33
"Крах авторитета": Меган Маркл попалась на подлой лжи
16:32
В Казани пьяный водитель насмерть сбил пешеходов на переходе
16:27
"Случайно": Собчак по неосторожности "слила" откровенное видео
16:15
Водонаева без зубов вызвала переполох: Как бабка старая
16:04
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
16:04
"Скорее всего, девочка": отношения Орбакайте и Руссо зашли слишком далеко
15:51
Легендарный продюсер экстренно госпитализирован: Боли и тяжелое состояние
15:43
"Содержу сама": воспитывающая сына в одиночку Катина осталась без алиментов
15:37
"Рана не зажила": Жасмин взвыла из-за ухода любимого мужчины
15:36
Ходченкова пошла по стопам Волочковой: Теперь в Большом будем работать
15:24
Роман с Золушкой, молодая жена и ребенок в 66 лет: как живет звезда сказки "Три орешка для Золушки" Павел Травничек
15:15
"Срыв моральных устоев": пережившая насилие Асмус серьезно пострадала
15:04
Забывчивого Милохина засняли в объятиях Медведевой: Уже замутили
14:57
"Что вытворяет дед": Вызывающие телодвижения Костюшкина взбудоражили народ
14:53
Эксперт Долженков о провокации США против Москвы руками Киева: Хотят втянуть в авантюру
14:50
"Стало трудно дышать": Как умирала партнерша домашнего тирана Башарова
14:49
Роскошный дворец и несметные богатства: вскрылась правда о богатом наследстве Ханги
14:31
Наконец-то: Спустя почти четыре года после смерти на могилу Сенчиной поставят памятник
14:23
Решетова уделала новую любовницу Тимати: С меня семь потов сошло
14:09
Четырехлетний сын плюнул в инфантильную мамашу Седокову: Жуткий
14:01
Побагровела от позора: пережившая подставу любимого Стриженова схватилась за голову
13:57
Произошел разрыв: у Ефремова серьезные перемены
13:56
Тревога, депрессия и пластика: что случилось с матерью Тимати
13:56
В Серпухове воры стащили оградки с местного кладбища
13:52
"Целовались даже": Брошенный Ковальчук Чумаков развлекся с чужой женой
13:43
"Стыд": на вопрос о сексе Корчевникову в голову пришла морковь
13:24
Дебош в отеле, громкий развод: 5 самых ярких скандалов с Анастасией Волочковой
13:23
Влажная Нинидзе в исступлении вцепилась в шею Виторгана: Особенная ночь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь
Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно
"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна
Возмущенный Дибров разнес легендарного Бодрова: Дерьмо, а не герой времени!
Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко
Мясные рулетики от Софии Ротару: пошаговый рецепт
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Ионов день: традиции и приметы 18 ноября

Ионов день: традиции и приметы 18 ноября

18 ноября 2021 года верующие отмечают православный праздник под названием Ионов день.
прочитано 243 раза

История

Церковный праздник 18 ноября чтит святого Иону, которого в миру звали Иоанном. Будущий святой рано осиротел и был взят на воспитание к праведной христианке – жительнице Новгорода. Однажды Иоанн встретил блаженного Михаила, который предрек, что тот станет архиепископом – так и случилось впоследствии.

ПО ТЕМЕ

Еремин день: традиции и приметы 17 ноября

День святого великомученика Георгия: что нельзя делать 16 ноября 2021 года

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Сначала Иона принял монашество и стал игуменом, а потом были избран архиепископом. Благодаря его активному содействию был основан храм в честь Преподобного Сергия Радонежского и Соловецкий монастырь. В такой православный праздник, как сегодня, верующие вспоминают все заслуги Ионы.

Что нельзя делать 18 ноября

В этот церковный праздник, как и во многие другие, не стоит начинать новые дела и принимать судьбоносные решения. Этот запрет также касается подписания важных бумаг и совершения любых устных сделок и соглашений. Не полагается в Ионов день и делать серьезные покупки – они могут принести разочарование или быстро испортиться.

Приметы и традиции 18 ноября

На Руси святого Иону всегда считали покровителем семьи, поэтому в такой церковный праздник, как сегодня, всегда молились о счастливом замужестве. А чтобы заветное желание наверняка сбылось, не забывали и о традиции выпить на ночь теплого молока с медом.

Богат этот православный праздник и на погодные приметы. Если в этот день дует северный ветер, значит скоро наступят морозы. Если в ночь на 18 ноября на Луне заметна дымка, стоит ждать затяжной непогоды. Зная, какой сегодня праздник, люди издавна смотрели на деревья: если на них много инея, то будет оттепель. Если же иней покрыл иву, зима будет затяжной. Обилие снега в Ионов день всегда свидетельствует о холодной и снежной зиме, после которой будет урожайное лето.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Wolfgang Kumm / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 00:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Скончалась 41-летняя партнерша домашнего тирана Башарова: Какой ужас!

Все случилось внезапно
Шоу-бизнес

Перекроившая себя Малиновская отчаялась из-за уродства: Жертва пластической хирургии

Артистке пришлось нелегко

Шоу-бизнес

"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова

На звезду обрушился шквал критики
Шоу-бизнес

"Рана не зажила": Жасмин взвыла из-за ухода любимого мужчины

Певица страдает

Гороскоп

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

Здоровье

Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев
Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
В Серпухове воры стащили оградки с местного кладбища
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+