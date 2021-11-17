Еремин день: традиции и приметы 17 ноября

17 ноября 2021 года верующие отмечают православный праздник под названием Еремин день.

История

В этот день церковь чтит память сразу двух преподобных мучеников – пресвитера Эрмея (или Еремея) и епископа Мирского Никандра. Оба они были учениками апостола Тита, на обучение у которого их благословил сам апостол Павел. Мужчины владели ораторским искусством, творили благие дела и прославляли христианскую веру. Еремей и Никандр подверглись многочисленным жестоким пыткам за веру, но с достоинством выдержали все испытания. Считается, что преподобных похоронили живьем, после чего ангел Господень забрал их души. Православный праздник сегодня прославляет мучеников, которые не испугались и не отказались от Христа.

Приметы и традиции

В народе такой церковный праздник как сегодня издавна величали по-простому – "Ерема – сиди дома". Этот день всегда считался несчастливым из-за духов, которые выходили на свободу и пытались проникнуть в жилища верующих. 17 ноября люди предпочитали не покидать родных стен без острой необходимости и сохранять спокойствие.

Как водится в любой православный праздник, обращали в Еремин день пристальное внимание на погоду. Иней в этот день свидетельствовал о приближающихся морозах, а туман – об оттепели. Обилие снега сулило хороший урожай озимых, а если снег был крепким и не собирался таять, говорили об изобилии подснежников по весне.

Что нельзя делать 17 ноября

В связи с тем, что сегодняшний церковный праздник в народе считался не самым благоприятным днем, в эту дату запрещалось начинать новые дела и давать деньги в долг. 17 ноября православные старались не организовывать свадеб, не знакомиться с новыми людьми и избегать любых тяжб и судебных процессов.