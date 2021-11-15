День памяти мучеников Акиндина и Пигасия: что нельзя делать 15 ноября

Этот церковный праздник в народе называют Житницами, потому что в древности в эту дату крестьяне молились за сохранность зерна.
История
Акиндин и Пигасий служили при дворе царя Сапора II, где тайно проповедовали христианство. Когда правитель объявил гонение на христиан, служители признали свою веру и понесли наказание. Однако пытки царя не работали – Акиндина и Пигасия от смерти спасал Бог. В итоге они понесли смерть от отсечения головы, а вместе с ними и последователи. Тела мучеников захоронили с почестями.
Что нельзя делать 15 ноября
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обращать внимание и на запреты, которые издревле соблюдались в этот день. В этот церковный праздник нельзя оставлять без присмотра открытый огонь, иначе можно устроить пожар. Не стоит обижаться и таить обиду, нужно прощать и отпускать. В православный праздник Акиндина и Пигасия нельзя планировать месть. Нужно мыслить исключительно в позитивном ключе. Крупные покупки тоже стоит отложить на другой день, иначе они могут выйти из строя. Не стоит в этот церковный праздник выносить мусор, вместе с ним можно унести счастье.
Традиции и приметы
15 ноября 2021 года православные отмечают день памяти мучеников Акиндина и Пигасия. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Если развезло дороги – морозы придут в декабре
- Синицы вылетают из гнезд – скоро холода
- Редкие облака и чистое небо предвещают похолодание