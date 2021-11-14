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Общество
День Космы и Дамиана: что можно и нельзя делать 14 ноября

День Космы и Дамиана: что можно и нельзя делать 14 ноября

14 ноября православные чтят память целителей и бессребреников Космы и Дамиана Асийских.
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Этот церковный праздник в народе прозвали Кузьминками. По поверьям, в этот день хозяйство брала на себя незамужняя девушка, которая готовила еду на всю семью.

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История

Косма и Дамиан были родными братьями, которых воспитала мать преподобная Феодоия. После смерти мужа-язычника она решила посвятить жизнь христианству и в нем воспитывать сыновей. Став взрослыми, братья вышли на служение Богу. Они стали помогать больным, посвятив свою веру врачеванию. Их вера однажды вылечила женщину, от которой отказались все врачи. Братья приняли обет и не брали ни с кого платы, за это и получили прозвище "бессребреники".

Что нельзя делать 14 ноября

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание на ограничения и запреты, связанные с этим днем. В православный праздник Космы и Дамиана нельзя выбрасывать курицу. По поверьям, нужно есть куриное мясо и потроха для здоровья. В древности курицу даже дарили в этот церковный праздник. 14 ноября запрещается посещать бани и сауны, особенно с детьми. Если вода, в которой мылся малыш, попадет на землю, ребенок будет много болеть. В церковный праздник Космы и Дамиана нельзя смотреть в глаза тому, кому подаете милостыню, нищий может сглазить и навести порчу. Не стоит совершать крупные покупки и одалживать деньги. 14 ноября не стоит вязать или шить, чтобы не навлечь проблемы со зрением. В этот церковный праздник не стоит стирать, чтобы не стать героем сплетен. Нельзя плохо говорить про других за спиной.

Приметы и традиции

14 ноября 2021 года православные отмечают день Космы и Дамиана. В этот день, как и во многие другие церковные праздники, стоит обратить внимание на народные приметы.

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Фото: Aleksander Grishin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
14 ноября 2021, 06:14 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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