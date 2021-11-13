Никодимов день: традиции и приметы 13 ноября

История
Чтобы узнать, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории. 13 ноября 2021 года верующие вспоминают святых, которые жили в пещерах Киево-Печерского монастыря. Предание гласит, что преподобные Спиридон и Никодим три десятка лет пекли просфоры, тем самым выполняя свое послушание.
Как-то раз печь загорелась, но преподобные сумели погасить пламя и при этом не пострадали. Поэтому в народе Никодима и Спиридона называют хранителями дома от пожара.
Что нельзя делать 13 ноября
В этот церковный праздник нельзя ссориться и конфликтовать, чтобы не навлечь на себя неудачу. Нельзя разговаривать с незнакомцами, иначе можно притянуть негативную энергетику. Также на Никодимов день не рекомендуется просить знакомых и родных помочь с работой, иначе будущее трудоустройство не принесет денежной стабильности.
Нельзя в этот православный праздник поднимать оторвавшуюся от одежды и упавшую на землю пуговицу, иначе человеку грозит сглаз. Если вы нашли деньги, то не тратьте их на себя – это плохо кончится. Лучше отдать нуждающимся.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник народ также отмечает Никодимов день. Наши предки в данный православный праздник переводили кур в зимние закуты. Из мяса этой птицы готовили разные блюда. Кроме того, 13 ноября справляли праздник рыболовы. Охотники выходили на первую заячью охоту по первому снегу, а вечером готовили ужин из мяса кролика.
- Если 13 ноября дует сильный ветер — не жди тепла.
- Яркие звезды на ночном небе 13 ноября– к хорошей зиме.
- Мокрый снег 13 ноября — грядет морозная зима.
- Воробьи громко чирикают 13 ноября — будет теплая погода.
- Если 13 ноября снег пошел хлопьями — тоже к теплой зиме.
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