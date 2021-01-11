15 признаков уверенной в себе женщины

Есть женщины, которым не нужно лезть из кожи вон, чтобы привлечь внимание достойных мужчин – они делают это легко и играючи. Известный российский психолог Александр Шахов знает: их секрет – уверенность в себе.



Женщина, которая знает себе цену, неизбежно притягивает взгляды представителей противоположного пола. По каким же признакам ее можно узнать?



Специалист предлагает 15 базовых компонентов характера, которые составляют психоэмоциональный портрет уверенной в себе женщины:

Позитивный настрой. Ей незачем постоянно спорить, доказывать свою правоту, что-то объяснять, устраивать конфликты на ровном месте. Понимание своих потребностей и того, какими способами их можно удовлетворить. Способность не поддаваться манипуляциям. Она четко понимает происходящее в те моменты, когда ею пытаются манипулировать. Принятие своей неидеальности и ошибок, равно как и чужой неидеальности и ошибок. Умение достойно реагировать на отказы. Честность по отношению к себе и своим эмоциям. Она не стыдится своих слез или смеха, равно как и чужих проявлений чувств. Понимание того, что она – личность. Готовность учиться и обучаемость. У нее гибкий ум, она не стоит на месте и стремится к самосовершенствованию. Независимость от чужого внимания. Она способно легко переносить одиночество – ей есть, чем заняться в своей собственной компании. Уважение к своим и чужим личным границам. Умение слушать и сопереживать. Но она не согласится быть "жилеткой" и поглощать чужой негатив. Способность конструктивно и мирно решать даже сложные конфликты. Наличие собственных внутренних ценностей и кодекса чести, которым она неукоснительно следует. Понимание своих способностей и талантов, стремление реализовать их на практике. Наличие собственного мнения и самоуважения.

Если чего-то из этого списка вам пока не хватает – теперь вы знаете, в каком направлении двигаться, чтобы обрести счастье и для самой себя, и в отношениях с партнером.