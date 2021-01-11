15 признаков уверенной в себе женщины

Женщина, которая знает себе цену, неизбежно притягивает взгляды представителей противоположного пола. По каким же признакам ее можно узнать?
Специалист предлагает 15 базовых компонентов характера, которые составляют психоэмоциональный портрет уверенной в себе женщины:
Позитивный настрой. Ей незачем постоянно спорить, доказывать свою правоту, что-то объяснять, устраивать конфликты на ровном месте.
Понимание своих потребностей и того, какими способами их можно удовлетворить.
Способность не поддаваться манипуляциям. Она четко понимает происходящее в те моменты, когда ею пытаются манипулировать.
Принятие своей неидеальности и ошибок, равно как и чужой неидеальности и ошибок.
Умение достойно реагировать на отказы.
Честность по отношению к себе и своим эмоциям. Она не стыдится своих слез или смеха, равно как и чужих проявлений чувств.
Понимание того, что она – личность.
Готовность учиться и обучаемость. У нее гибкий ум, она не стоит на месте и стремится к самосовершенствованию.
Независимость от чужого внимания. Она способно легко переносить одиночество – ей есть, чем заняться в своей собственной компании.
Уважение к своим и чужим личным границам.
Умение слушать и сопереживать. Но она не согласится быть "жилеткой" и поглощать чужой негатив.
Способность конструктивно и мирно решать даже сложные конфликты.
Наличие собственных внутренних ценностей и кодекса чести, которым она неукоснительно следует.
Понимание своих способностей и талантов, стремление реализовать их на практике.
Наличие собственного мнения и самоуважения.
Если чего-то из этого списка вам пока не хватает – теперь вы знаете, в каком направлении двигаться, чтобы обрести счастье и для самой себя, и в отношениях с партнером.
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