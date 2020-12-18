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Жизнь с манипулятором: что делать при угрозах

Жизнь с манипулятором: что делать при угрозах

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Александр Шахов

Александр Шахов блогер

 Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, руководитель Центра психологической помощи.
Многие женщины, которые решились выйти из сложных отношений с мужчинами-манипуляторами, сталкиваются с новой проблемой: их не отпускают. Более того, мужчины угрожают им физической расправой в случае расставания. Психолог Александр Шахов рассказал, как спасаться в таких случаях.
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"Если вы боитесь, что мужчина действительно причинит вам физический вред, необходимо позаботиться о своей безопасности (и безопасности своих детей при их наличии). Обратитесь в правоохранительные органы, попросите помощи в женском кризисном центре. Но не оставайтесь с тем, от кого решили уйти, из-за его угроз", – посоветовал специалист.

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Шахов отметил: многие люди не обращаются в полицию, думают, что правоохранительные органы все равно не помогут. И российское законодательство действительно включает в себя не так уж много мер воздействия на тех, кто вам чем-то угрожает. Но эти меры есть, и если вы хотите защитить свою жизнь – вам следует обязательно написать заявление.

При этом важно понимать, что абсолютное большинство манипуляторов только угрожают. Их задача – держать жертву в страхе, чтобы иметь власть над ней.

"Вам нужно составить план побега от такого мужчины, как заключенные готовят план побега из тюрьмы. Потому что вы находитесь именно в психологической тюрьме. Когда человек составляет план побега – он ищет сообщников, решает, где сможет переночевать, за какие деньги будет жить поначалу. Вот и вам стоит продумать и подготовить все это. Попросите близких людей о поддержке, соберите немного денег на первое время", – объяснил психолог.

Фото: uwe umst?tter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

При этом крайне важно, чтобы поначалу ваш мужчина не мог узнать, где вы находитесь. Основной всплеск активности манипулятора, от которого убежала жертва, приходится на первые 2-3 недели после этого события. Потом его интерес существенно снижается.

Если в вашей семье есть дети – от вашего решения зависит не только ваша жизнь и благополучие, но и жизнь и благополучие ваших детей. Они не вырастут счастливыми в семье, где папа угрожает маме физической расправой. А решить вопрос с таким мужчиной мирно вряд ли получится.

В ситуации, когда есть угроза для вашего физического и психологического здоровья, вы вправе проявить здоровый эгоизм. Поставьте свои интересы на первое место – а со всем остальным разберетесь позже.

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18 декабря 2020, 19:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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