Жизнь с манипулятором: что делать при угрозах

Многие женщины, которые решились выйти из сложных отношений с мужчинами-манипуляторами, сталкиваются с новой проблемой: их не отпускают. Более того, мужчины угрожают им физической расправой в случае расставания. Психолог Александр Шахов рассказал, как спасаться в таких случаях.



"Если вы боитесь, что мужчина действительно причинит вам физический вред, необходимо позаботиться о своей безопасности (и безопасности своих детей при их наличии). Обратитесь в правоохранительные органы, попросите помощи в женском кризисном центре. Но не оставайтесь с тем, от кого решили уйти, из-за его угроз", – посоветовал специалист.



Шахов отметил: многие люди не обращаются в полицию, думают, что правоохранительные органы все равно не помогут. И российское законодательство действительно включает в себя не так уж много мер воздействия на тех, кто вам чем-то угрожает. Но эти меры есть, и если вы хотите защитить свою жизнь – вам следует обязательно написать заявление.

При этом важно понимать, что абсолютное большинство манипуляторов только угрожают. Их задача – держать жертву в страхе, чтобы иметь власть над ней.

"Вам нужно составить план побега от такого мужчины, как заключенные готовят план побега из тюрьмы. Потому что вы находитесь именно в психологической тюрьме. Когда человек составляет план побега – он ищет сообщников, решает, где сможет переночевать, за какие деньги будет жить поначалу. Вот и вам стоит продумать и подготовить все это. Попросите близких людей о поддержке, соберите немного денег на первое время", – объяснил психолог.

При этом крайне важно, чтобы поначалу ваш мужчина не мог узнать, где вы находитесь. Основной всплеск активности манипулятора, от которого убежала жертва, приходится на первые 2-3 недели после этого события. Потом его интерес существенно снижается.

Если в вашей семье есть дети – от вашего решения зависит не только ваша жизнь и благополучие, но и жизнь и благополучие ваших детей. Они не вырастут счастливыми в семье, где папа угрожает маме физической расправой. А решить вопрос с таким мужчиной мирно вряд ли получится.

В ситуации, когда есть угроза для вашего физического и психологического здоровья, вы вправе проявить здоровый эгоизм. Поставьте свои интересы на первое место – а со всем остальным разберетесь позже.