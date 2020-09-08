Рошаль оторопел от дерзкого ответа жены Навального

Недавно Леонид Рошаль предложил руководителю Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту сформировать экспертную группу из специалистов двух стран для лечения Навального.
После этого супруга оппозиционера обратилась к Леониду Михайловичу. Юлия напомнила, что ее муж не является собственностью российских врачей, поэтому их вмешательство она считает недопустимым. Кроме того, Навальная возмущена тем, что российские медики общаются с журналистами и разглашают диагнозы.
Рошаль заметил письмо Юлии. В "Твиттере" Леонид Михайлович написал, что Навальная не поняла смысл его сообщения к немецким специалистам. Доктор надеется, что это гневное сообщение писала не супруга оппозиционера, а кто-то другой.
"Мне о вас рассказывали другое", – сообщил Рошаль.
Так или иначе, врач понимающе отнесся к Юлии, которая переживает за мужа. В заключение Леонид Михайлович пожелал выздоровления Навальному.
Напомним, накануне стало известно о том, что оппозиционер вышел из комы. Он стал реагировать на происходящее. Однако пока специалисты не берутся ничего прогнозировать.
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