Возмущенный Соловьев пообещал "взять за мошонку" своего критика (видео)

Владимир Соловьев в прямом эфире обсуждал с доктором Александром Мясниковым отравление Алексея Навального. Телеведущий прервал своего собеседника, когда увидел комментарий подписчика Антона Серова. Зритель считает, что оппозиционера не удалось убить из-за "рукожопости". По его мнению, власти, как всегда, отрицают свою причастность, а Соловьев "истерит, потому что отрабатывает монету".
Журналист назвал пользователя Сети "тупым животным", а также изъявил желание связаться с ним. Соловьев пытался донести до "необразованного и тупого" Серова, что он ничего не понимает. Телеведущий в порыве гнева продолжал перебирать обращения к своему критику: "либералистический лгун", "смельчак", "скотомонш".
После этого Владимир Рудольфович снял куртку и напомнил зрителю, что ждет его в эфире. "А ну быстро сюда!", – сказал он, ударив кулаком по столу. Соловьем сказал Серову, что будет брать его за мошонку. В этот момент спокойно наблюдавший за возмущением журналиста Мясников улыбнулся.
Напомним, ранее Соловьев высказывался о пересмотре дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Телеведущий не согласился с решением Мосгорсуда.
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