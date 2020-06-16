Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Вторник
16 июня
Лента новостей
09:55
Бабкина рассказала о новой любви Корчевникову
09:45
Фадеев пять лет страдал из-за потребительского отношения подопечных
09:41
В Кузбассе подросток разбился при попытке сделать селфи
09:23
За подготовку убийства оскорбившего Путина журналиста в Грузии задержали россиянина
09:20
"Примите деньги от Ефремова": известная актриса упала на колени перед родней убитого Захарова
09:13
Люди пострадали при взрыве под Новосибирском
09:08
Отец Порошенко слег с инсультом
08:57
Нож в спину: внучка не отдала квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной
08:54
Мир пришел в восторг от видео с жадным котом
08:35
Соловьев разнес "Современник" за слова о ДТП с Ефремовым
08:16
Вирусолог высказался о неизбежности второй волны коронавируса в России
07:56
Коронавирус в России заставил людей экономить на еде
07:51
Опубликованы данные о смертях от коронавируса в Москве на 16 июня
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июня 2020 года
04:02
"Будь готов ответить": известная телеведущая врезала устроившему пьяное ДТП Ефремову
02:01
"Итог – депрессия": завязавшей с наркотиками Дане Борисовой дали дельный совет
23:51
"Пора к психиатру": Волочкова задрала юбку и выставила интимное место на всеобщее обозрение
22:04
В Раде предупредили о возможности госпереворота на Украине
21:57
Галкин раскрыл содержимое завтрака Пугачевой (видео)
21:52
Россия подняла истребители для перехвата бомбардировщиков США
21:38
Мать погибшего из-за Ефремова мужчины сделала заявление
21:37
Проглотила зубную щетку вместе с колбасой: московские врачи спасли необычную пациентку
21:18
"Ефремова хотели "убрать": Джигурда сделал сенсационное заявление о невиновности актера в ДТП
20:55
Меган Маркл воссоединилась с любимым человеком после ссоры с принцем Гарри
19:55
В Московском регионе поймали банду "снимавших порчу" экстрасенсов
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:41
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:38
Дома – как в ресторане: рецепт пиццы от шеф-повара
19:36
"Дожили": Пугачева рассказала о самом худшем и тяжелом в жизни
19:34
Гармаш вызвался умаслить родню погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
19:27
Умер первый министр здравоохранения России
19:10
Возвращение в фитнес-центр после карантина
19:06
Народ высмеял общение Волочковой с арабским шейхом: Мастер-класс по шпагату?
18:56
Путин заявил о дополнительных мерах поддержки работающих пенсионеров
18:34
СМИ: устроивший стрельбу в Москве преступник умер в больнице
18:16
Стала известна цена преображения Баскова: Филлеры, ботокс и лечебное голодание
18:11
Дети Прилучного и Муцениеце остались с отцом после развода родителей
18:02
Была погоня: появились подробности жуткой стрельбы в Москве
18:00
У Зои Бербер сместилась челюсть во время поцелуя
17:50
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
17:28
Энистон впустила Питта в свой дом после крупного пожертвования
17:23
Максим Галкин прилюдно показал свои кусты
17:18
Появились новые подробности зверского убийства студентки историком Соколовым
17:00
Известный ведущий сообщил о разводе Бориса Корчевникова
16:51
Сын показал честные фото Анджелины Джоли без косметики
16:40
В Москве неизвестный устроил стрельбу: двое ранены
16:36
Вторая волна: карантин по коронавирусу может продлиться до полутора лет
16:26
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
16:22
Наргиз Закирова объявила о свадьбе: Моему счастью нет предела!
16:19
Возомнившую себя сверхчеловеком Боню спустили с небес на землю
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Шоу-бизнес
Соловьев разнес

Соловьев разнес "Современник" за слова о ДТП с Ефремовым

Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коллектив театра "Современник" долго молчал и не комментировал смертельное ДТП, которое произошло по вине Михаила Ефремова. По мнению Владимира Соловьева, им нужно было и вовсе не высказываться.
прочитано 1565 раз

Вечером 15 июня в Сети появилось обращение московского "Современника". Коллеги призвали народ не критиковать Михаила Ефремова, который остается "неотъемлемой частью театра". Они молчали целую неделю, потому что были в шоке от происходящего. Коллектив также принес соболезнования семье погибшего в ДТП водителя.

ПО ТЕМЕ

"Будь готов ответить": известная телеведущая "врезала" устроившему пьяное ДТП Ефремову

Мать погибшего из-за Ефремова мужчины сделала заявление

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Высказаться насчет комментария "Современника" решил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он считает, что коллектив театра "лучше бы продолжал молчать". Очевидно, что журналист таким образом раскритиковал слова коллег Ефремова.

Ранее Соловьев нелестно отозвался о Михаиле Олеговиче. Телеведущий назвал артиста "либерастной сволотой" и "пьяным скотом". Таких же людей, по мнению Владимира Рудольфовича, можно вычислить, в случае если они начнут "отмазывать" Ефремова.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло жуткое ДТП по вине Михаила Ефремова. Пьяный артист сел за руль своего автомобиля и помчался по вечерней столице. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм спустя несколько часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

На данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Так решил Таганский суд неделю назад. Актер признал свою вину и уже принес извинения родственникам погибшего водителя.

Автор: 16 июня 2020, 08:35 Источник: Telegram-канал СОЛОВЬЕВ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о новой любви Корчевникову
Фадеев пять лет страдал из-за потребительского отношения подопечных
"Примите деньги от Ефремова": известная актриса упала на колени перед родней убитого Захарова
Нож в спину: внучка не отдала квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя

Мария считает их грешниками
Шоу-бизнес

"Пора к психиатру": Волочкова задрала юбку и выставила интимное место на всеобщее обозрение

Артистка пошла на крайние меры ради эпатажа
Шоу-бизнес

"Будь готов ответить": известная телеведущая врезала устроившему пьяное ДТП Ефремову

Женщина против снисхождения к звезде
Шоу-бизнес

"Итог – депрессия": завязавшей с наркотиками Дане Борисовой дали дельный совет

Эксперт прокомментировала состояние телеведущей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкина наградили за самый смешной момент сезона НХЛ (видео)
Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+