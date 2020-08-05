Соловьев возмутился пересмотром дела Кокорина и Мамаева

Владимир Соловьев негодует из-за решения Мосгорсуда. По мнению телеведущего, изменять приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было нельзя.

Согласно решению инстанции от 3 августа, Александр Кокорин получил один год в колонии, а его брат Павел Мамаев и Александр Протасовицкий вместо реального срока – 12 месяцев исправительных работ. Кроме того, теперь они имеют право на реабилитацию.

В эфире шоу "Полный контакт" Владимир Соловьев был готов выйти из себя, когда обсуждал новый приговор футболистам. Он категорически не согласен с постановлением Мосгорсуда. Телеведущий считает Кокорина и Мамаева "быдляком", который, вероятно, скоро потребует извинений от пострадавших.

Соловьев не сомневается, что теперь футболисты продолжат пить шампанское, передвигаться на частных самолетах, а также "фигачить случайно оказавшихся рядом людей". Также журналист не видит, чтобы Кокорин и Мамаев раскаивались в содеянном. "Надо их обратно засадить туда!" – повысил тон Владимир Рудольфович.

Напомним, почти два года назад Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и Александр Протасовицкий устроили драку в московском ресторане. Пострадали чиновник из Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.