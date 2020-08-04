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Получение пособий: подробности августовских изменений

Получение пособий: подробности августовских изменений

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com
С 1 августа изменился порядок получения пособий. Журналисты выяснили, какие выплаты выросли, а какие прекратились.
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На этот месяц продлили выплату повышенного пособия по безработице. Если раньше его минимальный размер составлял 1500 рублей, то за май-июль вырос до 4500 рублей. Эта сумма останется и в августе.

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По словам ведущего юриста "Европейской юридической службы" Александра Спиридонова, также на этот месяц продлили выплаты пособия в размере 12 130 рублей безработным, уволенным и признанным таковыми не по своей вине с 1 марта 2020 года.

А вот выплаты по десять тысяч на каждого ребенка от трех до 16 лет на август не продлили, пишет Life. Если семье еще не выдали деньги за июнь и июль, получить пособие можно в последний летний месяц.

В августе проще оформить и получить выплаты инвалидам. Этой категории граждан больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично. Территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все за них.

Отметим, что с 1 ноября 2020 года станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Это касается малообеспеченных семей.

Для оформления выплаты теперь не нужно предоставлять документы, где есть сведения об алиментах. Эту информацию госорганы будут получать сами. Размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей.

Автор: 4 августа 2020, 09:32 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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