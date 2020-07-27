Россияне получат новые выплаты и льготы

Государство поддержит своих граждан, обеспечив им новые выплаты. На них могу рассчитывать студенты, семьи с детьми, туристы, пенсионеры и другие социальные группы.

Летом и осенью путешествующие по России граждане смогут получить кэшбэк в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Деньги будут перечисляться на банковские карты платежной системы "МИР".



Могут оформить выплаты семьи с детьми, которые не успели этого сделать ранее. Студенты медвузов, которые помогали в борьбе с коронавирусом, получат льготы при поступлении на программы ординатуры.

Малообеспеченные семьи получили возможность оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте с трех до семи лет. Им выплатят деньги за период с начала года.

Также правительство утвердило новые льготы для детей старше десяти лет. Им предоставляется скидка 50% на железнодорожные билеты в Крым.

Как писали "Дни.ру", ранее специалисты Пенсионного фонда России рассказали о дополнительных выплатах в размере 2843 рубля, на которые могут претендовать некоторые категории пенсионеров. Речь идет о людях, у которых на иждивении находится ребенок или подросток. Напомним, с 1 июня вступил в силу закон, согласно которому все поступающие на счет гражданина пособия нельзя взыскать в счет долгов.