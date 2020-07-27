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Общество
До 24 тысяч рублей: некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату

До 24 тысяч рублей: некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В Пенсионном фонде России рассказали об очередной дополнительной выплате. Ее сможет получить отдельная категория пенсионеров.
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Речь идет о доплате в размере до 24 тысяч рублей. На нее смогут рассчитывать участники программы государственного софинансирования накопительной части пенсии.

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Выплата полагается тем, кто каждый год отчислял на счет от двух до 12 тысяч рублей. Пенсионный фонд удвоит эту сумму. Таким образом, размер выплаты составит минимум четыре тысячи рублей, максимум – 24 тысячи рублей. Ее можно будет получить как в виде надбавки к пенсии, так и в виде единовременной выплаты. Накопления смогут получить мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет.

Напомним, что с 1 августа пройдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Размер надбавки будет рассчитываться индивидуально для каждого гражданина. Он будет зависеть от того, сколько тот получал годом ранее: чем больше была зарплата, тем больше коэффициент.

Рассчитывать на индексацию смогут лишь те, кто получает пенсию по старости, по инвалидности, или из-за потери кормильца. Размер надбавки составит от 93 до 279 рублей в зависимости от пенсионного коэффициента.

Автор: 27 июля 2020, 12:12 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

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