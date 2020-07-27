В СК рассказали о самой популярной схеме ухода от налогов в России

В Следственном комитете назвали самую популярную схему ухода от уплаты налогов в России. Ведомство планирует усовершенствовать закон в отношении мошенников.





Заместитель председателя СК Елена Леоненко рассказала, что чаще всего в стране не хотят платить налоги на прибыль и добавленную стоимость. Чтобы избежать обязательных платежей, нарушители в России создают искусственный документооборот.

Как пояснила правоохранитель, злоумышленники увеличивают расходы и занижают прибыль. В результате они платят налог на прибыль в меньшем размере, чем должны по закону. Также на сумму завышенных расходов в налоговых декларациях ставят вычеты по НДС.

Из-за налоговых преступлений бюджет России потерял около 47 миллиардов рублей. При этом количество налоговых правонарушений в первой половине 2020 года снизилось на 17% (до 3062) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупные ведомства – Генпрокуратура, ФНС, МВД и СК – занимаются усовершенствованием законодательства в области таких преступлений. В частности, правоохранители работают над новой уголовной статьей "Налоговое мошенничество".

Зампред СК сообщила, что преступления, связанные с уклонением от обязательных платежей, относят к статьям 198-199.2 УК. К ним добавляют статью 159 "Мошенничество". Как правило, под нее попадают незаконные возмещения НДС из бюджета.

Елена Леоненко отметила, что в реальности одни и те же налоговые преступления в России могут быть квалифицированы по разным статьям. Статья 159 предусматривает до десяти лет лишения свободы, а статья 199 – до шести лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.