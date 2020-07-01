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Какие изменения в России произошли с 1 июля

Какие изменения в России произошли с 1 июля

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
С наступлением второй половины 2020 года в России произошли некоторые изменения. Самая важная информация о нововведениях собрана в этом материале.
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1. Выплаты семьям с детьми до 16 лет. Родители или опекуны ребенка могут получить 10 тысяч рублей, обещанные Владимиром Путиным во время недавнего телеобращения. Это уже вторая единовременная выплата. Чтобы получить денежные средства, не нужно подавать заявления.

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2. Подорожание услуг ЖКХ. Тарифы на коммунальные услуги традиционно изменятся с 1 июля. Такое распоряжение правительство подписало еще в октябре прошлого года. Отменять подорожание не стали, потому что коммунальщики выступили против – их доходы упали из-за пандемии коронавируса. В среднем по стране рост тарифов составит 4%.

3. Установка электросчетчиков начинается в России. С этого дня в каждом доме постепенно должны поменять приборы учета электроэнергии. Новые устройства, снабженные современным программным обеспечением, будут сами передавать показания..

4. Налоговый режим для самозанятых распространится на всю страну. Теперь его могут вводить все регионы, если захотят и изменят местные законы. Самозанятые отдают в казну государства 4% от дохода, если обслуживают других людей. Если же человек работает на организацию, то 6%.

5. Маркировка лекарств, сигарет и обуви. Такое нововведение призвано бороться с распространением контрафактной продукции. Теперь на упаковку будут наносить специальный QR-код, который можно считать мобильным приложением "Честный знак" и узнать подробнее о товаре.

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6. Начало туристического сезона. Более 70 регионов России ждут гостей. Ожидается, что с середины июля страны СНГ снимут ограничения на авиаперелеты.

7. Прибавка к пенсии. Пожилые люди, которые являются опекунами детей до 18 лет, будут получать пособие на 3-3,5 тысячи рублей больше.

8. Отмена автомобильного знака "Инвалид". Теперь для бесплатной парковки инвалиды или их представители должны внести данные об автомобиле в специальный реестр через портал Госуслуги, МФЦ или отделение Пенсионного фонда. Окончательно знак перестанет действовать 1 января 2021 года.

Автор: 1 июля 2020, 13:02 Источник: Комсомольская правда

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