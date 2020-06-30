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Политика
Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян

Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Принятие поправок к Конституции позволит повысить уровень жизни и защитить традиционные ценности нашей страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это будет началом нового этапа развития России на стандартах социального и суверенного государства, уверен законодатель.
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Поправки к Конституции – это улучшение стандартов жизни и более высокие обязательства перед гражданами, подчеркнул Володин. "Где мы с вами цементируем наши ценности, защищая их, мы не даем никому посягать на них", – сказал спикер.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты добавил, что речь идет не только о защите суверенитета страны, но и о том, что принятие поправок не позволит посягнуть даже на его маленькую часть. Улучшится и качество власти – ее институты наполнятся новым содержанием, сказал спикер Госдумы в интервью Первому каналу.

Также он ответил, подводит ли голосование по поправкам черту под эпохой 90-х. По словам законодателя, черта была подведена, когда президентом страны стал Владимир Путин.

Он напомнил, что в сложные 1990-е годы в стране не выплачивались пенсии и зарплаты, а законы не исполнялись. "Мы могли потерять государство", – считает Володин.

С голосования по поправкам к Конституции начнется новый этап развития России, уверен Володин. Это будут новые стандарты социального и суверенного государства, которое отстаивает свои ценности, защищает историю, уделяет приоритетное внимание семье и детям, пояснил спикер Госдумы.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Основной день – 1 июля. Сам Вячеслав Володин проголосовал 26 июня на одном из участков в центре Москвы.

Перед основным днем спикер Госдумы посетил свой избирательный округ. На прошлой неделе он побывал в Саратовской и Волгоградской областях, после чего отправился в Тамбовскую и Пензенскую области.

В Пензе Вячеслав Володин вместе с губернатором региона Иваном Белозерцевым осмотрели отремонтированный Центр неотложной помощи. Скоро на этой территории появится еще и реабилитационный центр – соответствующее решение было принято четыре года назад во время визита законодателя.

Автор: 30 июня 2020, 19:46 Источник: Официальный сайт Госдумы ✓ Надежный источник

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