Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян

Поправки к Конституции – это улучшение стандартов жизни и более высокие обязательства перед гражданами, подчеркнул Володин. "Где мы с вами цементируем наши ценности, защищая их, мы не даем никому посягать на них", – сказал спикер.
Председатель нижней палаты добавил, что речь идет не только о защите суверенитета страны, но и о том, что принятие поправок не позволит посягнуть даже на его маленькую часть. Улучшится и качество власти – ее институты наполнятся новым содержанием, сказал спикер Госдумы в интервью Первому каналу.
Также он ответил, подводит ли голосование по поправкам черту под эпохой 90-х. По словам законодателя, черта была подведена, когда президентом страны стал Владимир Путин.
Он напомнил, что в сложные 1990-е годы в стране не выплачивались пенсии и зарплаты, а законы не исполнялись. "Мы могли потерять государство", – считает Володин.
С голосования по поправкам к Конституции начнется новый этап развития России, уверен Володин. Это будут новые стандарты социального и суверенного государства, которое отстаивает свои ценности, защищает историю, уделяет приоритетное внимание семье и детям, пояснил спикер Госдумы.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Основной день – 1 июля. Сам Вячеслав Володин проголосовал 26 июня на одном из участков в центре Москвы.
Перед основным днем спикер Госдумы посетил свой избирательный округ. На прошлой неделе он побывал в Саратовской и Волгоградской областях, после чего отправился в Тамбовскую и Пензенскую области.
В Пензе Вячеслав Володин вместе с губернатором региона Иваном Белозерцевым осмотрели отремонтированный Центр неотложной помощи. Скоро на этой территории появится еще и реабилитационный центр – соответствующее решение было принято четыре года назад во время визита законодателя.
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