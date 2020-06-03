Первый канал и "Россию 1" ожидает проверка Генеральной прокуратуры РФ

У Первого канала и России 1 могут возникнуть серьезные проблемы. Знаменитый российский юрист и правозащитник Александр Хаминский убежден, что в результате халатности сотрудников участники телепередач заразились коронавирусной инфекцией.

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Правозащитник требует провести проверку по фактам неисполнения Первым каналом и Россией 1 требований, установленных Указом мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ (в ред. от 07.05.2020 г.) и привлечь виновных граждан, должностных лиц и юридических лиц к ответственности, предусмотренной ст. 20.6.1 КоАП РФ за действия (точнее, бездействие), которые привели к заражению новой коронавирусной инфекцией COVID-19 участников телепередач. Речь идет об Александре Гордоне – ведущем шоу "Док-Ток" на Первом канале), а также участницах передачи "Танцы со звездами", выходящей на России 1 – Дарье Мороз, Алене Бабенко и Марии Иваковой.

Согласно позиции Хаминского, к заражению привело неиспользование при съемках телепередач средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и несоблюдение социальной дистанции. Более того, 14 мая общественный деятель, являющийся лицом, участвующим в профилактике правонарушений в соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ проводил в отношении глав телеканалов профилактические мероприятия в форме правового просвещения и правового информирования. Соответственно, после указанного срока совершенные в ходе съемок телепередач правонарушения квалифицируются как преднамеренные и влекут за собой привлечение к ответственности: применение к виновным мер прокурорского надзора и/или возбуждения дела об административном правонарушении.