"Будете жить здесь вместо меня!": Гордон проявил склочную натуру в эфире Первого канала

56-летний Александр Гордон известен своим непростым характером. Он с легкостью может ответить собеседнику и отстоять свое мнением. Зачастую телеведущий подбирает достаточно резкие слова.

Недавно в эфир вышел новый выпуск передачи "На дачу", героем которого стал Александр Гордон. Журналисту решили обустроить участок. Наталья Барбье, которая несколько лет назад помогла телеведущему сделать беседку на прилегающей к дому территории, снова вызвалась провести ремонтные работы.

Наталья предложила Гордону доработать запущенную часть участка. Та территория находилась в тени из-за деревьев. Когда работы начались, Александр завил, что против этого. Он не хотел избавляться от любимого леса.

Дизайнеру "На дачу" Елене Захаровой удалось успокоить телеведущего. Она пообещала, что нисколько не испортит участок. Специалисту захотелось сделать территорию ярче и зеленее – посадить цветы, которые отлично себя будут чувствовать в тени.

"Если испортите, будете приезжать сюда и жить здесь вместо меня", – ответил Гордон.

В финале выпуска, когда Гордон вернулся на свой переделанный участок, он восхитился увиденным. Ему понравилась задумка дизайнеров и их проделанная работа. Телеведущий пообещал, что будет часто проводить здесь время вместе с детьми.

Напомним, недавно стало известно, что Александр Гордон заразился коронавирусом. В студии передачи "Док-ток" ему сдал экспресс-тест на COVID-19. Он оказался положительным. Телеведущий сразу покинул съемочную площадку.