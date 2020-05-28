Ростуризм пообещал не мешать россиянам ездить за границу

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова приняла участие в онлайн-конференции с представителями фракции "Единая Россия". Она уделила внимание возможности поездок россиян на отдых за границу.



Коронавирус в России уверенно идет на спад, однако некоторые эксперты опасаются, что болезнь еще может вернуться. Особенно их беспокоит вероятность возникновения второй волны эпидемии из-за заражений за границей.

Из опасений, что люди могут привезти коронавирус в Россию из зарубежного отдыха некоторые эксперты задумались об ограничении подобных поездок для граждан. Такого, подчеркнули в Ростуризме, не произойдет. "Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся", – пообещала Зарина Догузова.

Тем не менее, бояться того, что россияне ринутся за границу, где рискуют заразиться коронавирусом, пока не стоит. Дело в том, что пока ни одна страна официально не уведомила Россию о том, что действительно готова принять у себя туристов.

Пока информация об "открытии" тех или иных стран выглядит лишь как маркетинг и попытка привлечь к себе внимание, заметила глава Ростуризма. Предпосылок к тому, что в июне ограничения на перемещения людей между странами исчезнут, пока не видно, добавила она.

Напомним, коронавирус в России прошел свой пик. Сейчас эксперты ждут замедления скорости распространения эпидемии, после чего можно будет говорить о дальнейшем смягчении карантинных мер. Однако сохраняется опасность прихода второй волны болезни, которая усугубится в случае активных международных поездок россиян.