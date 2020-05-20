Готовятся напасть? Зачем США окружили Россию биолабораториями

Коронавирус стал неожиданной и крайне опасной угрозой для всего мира. Правительства разных стран тратят миллиарды долларов на борьбу с эпидемией, но пока добились лишь скромных успехов в поисках лекарства и вакцины. На этом фоне бросается в глаза загадочная активность США вокруг зарубежных биологических лабораторий, о которых уже давно пишет пресса в России и за рубежом.



Российские и зарубежные журналисты неоднократно обращали внимание на загадочные американские биологические лаборатории, разбросанные по всему миру. По оценкам экспертов, именно они могут нести ответственность за вспышки неизвестных заболеваний и другие проблемы. Генеральный директор Центра Политической информации Алексей Мухин проанализировал, что может стоять за этой странной активностью США.

Происхождение коронавируса

Как успели заметить многие специалисты, крайне сложно проследить путь возникновения коронавируса. Некоторые из экспертов отмечают сложную структуру нового штамма, что, по их мнению, может указывать на его искусственное происхождение.

Масла в огонь подливает тот факт, что распространилась болезнь в городе Ухань, где находится крупный научный центр по исследованию коронавирусов. "Ужаснее всего, что это далеко не единственная лаборатория, разрабатывающая смертоносные вирусы", – на страницах издания "Аргументы недели" заметил генеральный директор Центра Политической информации Алексей Мухин.

Он обратил внимание на огромное количество американских биологических лабораторий, которые разбросаны по всему миру. Такая база должна была помочь оперативно найти средства от коронавируса.

Однако на деле ситуация оказалась куда сложнее. И пока в США наблюдается крайне сложная ситуация с коронавирусом, никаких результатов работы этих учреждений в борьбе с COVID-19 не заметно.

Наоборот, американские биологические лаборатории сами регулярно становятся источниками угрозы. В США неоднократно фиксировались утечки опасных вирусов, таких как сибирская язва, птичий грипп, ботулизм и бруцеллез, из заведений с четвертым, наивысшим уровнем защиты.

Биологическое оружие на Украине

Функционируют загадочные американские биологические лаборатории и в других странах. Эта проблема широко обсуждается на страницах СМИ во всем мире. Публикуются независимые расследования, разоблачительные репортажи и множественные заметки, указывающие на странную активность США в этом вопросе.

Однако даже на фоне громких разоблачений американские специалисты продолжают разворачивать свои биологические лаборатории в других странах. В частности, как стало известно украинским депутатам, в Незалежной функционируют по меньшей мере 15 подобных заведений, напрямую финансируемых из США.

Американская сторона настаивает на мирном характере исследований, которые проводит на украинской земле. Однако статистика по вспышкам опасных заболеваний на Украине показывает необъяснимые скачки.

Вашингтон и Киев еще в 2005 году подписали договор о "предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут использоваться в ходе разработки биологического оружия". Прикрываясь этой бумагой, американские специалисты получили доступ к научным центрам и лабораториям, в которых хранится множество опасных вирусов, таких как сибирская язва или чума, и которые могли быть использованы в секретных разработках советских ученых по созданию биологического оружия.

На финансирование этих лабораторий тратятся колоссальные суммы – в среднем от полутора до двух миллионов долларов. При этом на одну только одесскую лабораторию было потрачено 3,49 миллиона долларов. Сообщается, что всего в мире существует порядка 400 биологических лабораторий, деньги на работу которых берутся из карманов американских налогоплательщиков.

Россия в кольце биологических мин

Практически сразу после развала Советского Союза на территории новоиспеченных независимых республик стали возникать биолаборатории США. Кроме Украины в список стран, где американцы решили проводить свои эксперименты, вошли Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.

С каждым годом число подобных заведений только увеличивается. Всех их объединяет необъяснимая близость к российским границам, а также тот факт, что доступ ко всем объектам и результатам исследований имеют только специалисты из США. Местные ученые не могут даже физически попасть в помещения, где проводятся наиболее важные и засекреченные исследования.

О сети секретных американских лабораторий, опоясывающих Россию вдоль границ, заговорили еще в 2018 году после публикации скандального расследования болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой.

Кстати, обратите внимание. Это отчет агентства Пентагона DTRA (того самого, которому подотчетны секретные биолаборатории на Украине, в Грузии и т.д.). В 2017 г. они проводили эксперименты с летучими мышами в той же Грузии, Камбодже, Индии и т.д. pic.twitter.com/qZk9EhKycj — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) April 30, 2020

В нем она, в частности, рассказала про Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси. Его целью официально декларировался сбор материалов для будущих экспериментов и исследование биоагентов.

В 2014 году центр был оснащен специальным оборудованием для разведения насекомых. После этого в регионе было зафиксировано преобладание нетипичных для местности насекомых, а также участившееся количество заболеваний у местных жителей.

В Узбекистане на данный момент насчитывается уже десть американских лабораторий. При этом в самой стране регулярно фиксируются вспышки эпидемий, в том числе и неизвестного происхождения.

В Армении к 2018 году была создана сеть из 12 подобных объектов. По оценкам специалистов, в результате эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась.

В Азербайджане внимание США привлекли шесть научно-исследовательских институтов, а также десятки региональных и полевых биологических станций, оставшихся в стране еще с советских времен. В дополнение к ним было построено и модернизировано еще десять объектов.

В Казахстане лаборатория была построена в зоне сейсмической активности и на территории с постоянными ветрами. "Попавшая в атмосферу инфекция может быстро распространиться на большие расстояния", – подчеркнул Алексей Мухин. Подобный подход ставит под удар жизни и здоровье не только миллионов граждан Казахстана, но и россиян, живущих вблизи казахстанской границы.

А в Казахстане они с 2016 г. активно изучали коронавирус, выделив там 24 видов летучих мышей, которые способны переносить эту заразу.

Совпадение? �� Не хочет ли Пентагон раскрыть данные по этим экспериментам, как США постоянно требуют от Китая? pic.twitter.com/91TqPI9WCg — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) April 30, 2020

Похожие ситуации наблюдаются и в других странах. Объединяет их тот факт, что ни местные специалисты, ни правительство, ни даже спецслужбы не могут узнать, что делают американские ученые за закрытыми дверями секретных лабораторий.

Странное поведение США

В Пентагоне объясняют, что создание сети биологических лабораторий на территории бывших советских республик необходимо для минимизации шансов атаки на США, а также для защиты от попадания опасных штаммов в атмосферу. Однако вызывает вопросы, для чего объекты были построены в местах с наибольшей плотностью населения, где утечка вируса будет опасна.

В условиях, когда эпидемия коронавируса продолжает оставаться самой заметной и острой угрозой для мирового сообщества, власти многих стран, на территории которых функционируют лаборатории США, задумываются: "Почему не видно никаких итогов работы американских ученых?"

"Ответы на эти вопросы лежат на поверхности", – уверен Алексей Мухин.

По оценкам директора Центра Политической информации, это объясняется настоящими целями США. Американские власти, по его словам, стремятся окружить нашу страну не только своими войсками, но и сетью биологических лабораторий.

По замыслу американских военных, в случае возникновения угрозы это подарит Вашингтону возможность нанести удар наиболее смертоносным и непредсказуемым оружием из всех существующих. "При этом не исключено, что американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса", – рассказал Алексей Мухин.

При этом, оглядываясь на статистику заболеваний и смертей от коронавируса в США, американским властям стоит задуматься о безопасности собственной нации, вместо того, чтобы изобретать все новые способы уничтожения других народов.