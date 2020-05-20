Готовятся напасть? Зачем США окружили Россию биолабораториями

Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Гороскоп "Дом-2"

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Среда
20 мая
Лента новостей
17:57
"Пора смягчать режим изоляции": Онищенко призвал возобновить работу кафе
17:55
Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека
17:54
Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом
17:28
"Очень ревнивая": Цискаридзе рассекретил свою любимую
17:26
"Может вызвать осложнения": объявлено об опасности вакцины от коронавируса
17:21
Под Москвой у мужчины нашли два револьвера и более 100 боевых патронов
17:19
Отмывающейся после травли Тодоренко дали под дых
17:18
Грабили и пытались использовать: экс-жена Кержакова пожаловалась на ухажеров
17:08
Известный блогер ткнула Рудковскую носом за антикварную мебель
16:58
"Все выдающиеся!": Стас Пьеха выставил 82-летнюю бабушку
16:54
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
16:47
"Мне стыдно за родителей": Кудрявцева шокировала снимком абсолютно голой дочери
16:39
Экс-мужья Екатерины Климовой столкнулись лицом к лицу в новом проекте
16:30
Ревнивая Джоли закатила Питту истерику из-за новой любовницы
16:27
Собчак разнесла Рудковскую за псевдороскошь: Экономика не сходится
16:26
Стало известно о крушении истребителя
16:03
Сколько длится лечение коронавируса в России
15:55
Заранее знала дату смерти: вскрылись сенсационные подробности кончины Началовой
15:50
"Вопрос здесь исчерпан": помощница сделала заявление о долгах Прилучного
15:38
Володин рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
15:29
Сделал ребенка на первом свидании: Павел Деревянко рассказал о бурном прошлом
15:27
"Орать будешь, как незнамо кто": Надежда Бабкина осыпала угрозами ведущего прямо на съемках
15:25
Прибавление в семье: 46-летняя Судзиловская поздравляет своих пожилых родителей с рождением дочки
15:20
"Сложности начались давно": краху семьи Гагариной нашли объяснение
15:11
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреклись от Меган Маркл
15:07
"Что и следовало ожидать": коронавирус нанес мощный удар по российской экономике
14:56
"Растеряла индивидуальность и красоту": звезду "Великолепного века" жестко раскритиковали
14:51
Звезда кино вынудила ухажера пойти в загс: Или женимся, или больше не встречаемся
14:50
"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала малышей
14:48
Раз в 18 лет: москвичей предупредили о рекордном похолодании
14:37
"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок
14:19
Названы регионы России с самой сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19
14:18
"Время потеряно": 62-летний актер Гуськов обессилен из-за коронавируса
14:03
Путин отказался от переговоров с обманщиком Зеленским
14:01
Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце
13:58
Знак свыше: в Мексике и Китае выпал град в форме коронавируса
13:41
"Щечки для поцелуйчиков": звезда сериала "Папины дочки" растрогала народ детским фото
13:38
Обманувшую Первый канал Алсу уличили в новых махинациях
13:29
Россиянам хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
13:16
Прилучный перестал вносить коммунальные платежи за жилище Муцениеце и детей
13:15
"Я больше не могу": Рудковская не готова принять выбор сына
12:54
"Полный эксклюзив": видео из спальни Рудковской и Плющенко "слили" в Сеть
12:54
Подмосковная пара с диагнозом "бесплодие" стала родителями во второй раз
12:48
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
12:39
Екатерина Волкова из сериала "Воронины" устроит свадьбу после карантина
12:36
Дарья Мороз после ухода Константина Богомолова: Для меня что-то безвозвратно умерло
12:29
Минздрав дал важные советы переболевшим коронавирусом в легкой форме
12:12
Потерянная Решетова сделала заявление о побоях и разводе в самоизоляции
12:08
Звезда "Содержанок" Аксенова объяснила груды мусора в своей квартире
11:57
Ветлицкая в ужасе бежала от грязных половых извращений Сафронова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
Изменившаяся Мария Порошина сверкнула большой дыркой
Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной
Общество
Готовятся напасть? Зачем США окружили Россию биолабораториями

Готовятся напасть? Зачем США окружили Россию биолабораториями

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Коронавирус стал неожиданной и крайне опасной угрозой для всего мира. Правительства разных стран тратят миллиарды долларов на борьбу с эпидемией, но пока добились лишь скромных успехов в поисках лекарства и вакцины. На этом фоне бросается в глаза загадочная активность США вокруг зарубежных биологических лабораторий, о которых уже давно пишет пресса в России и за рубежом.
прочитано 316 раз

Российские и зарубежные журналисты неоднократно обращали внимание на загадочные американские биологические лаборатории, разбросанные по всему миру. По оценкам экспертов, именно они могут нести ответственность за вспышки неизвестных заболеваний и другие проблемы. Генеральный директор Центра Политической информации Алексей Мухин проанализировал, что может стоять за этой странной активностью США.

ПО ТЕМЕ

Вскрылись данные о чудовищных опытах США на Украине

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Происхождение коронавируса

Как успели заметить многие специалисты, крайне сложно проследить путь возникновения коронавируса. Некоторые из экспертов отмечают сложную структуру нового штамма, что, по их мнению, может указывать на его искусственное происхождение.

Масла в огонь подливает тот факт, что распространилась болезнь в городе Ухань, где находится крупный научный центр по исследованию коронавирусов. "Ужаснее всего, что это далеко не единственная лаборатория, разрабатывающая смертоносные вирусы", – на страницах издания "Аргументы недели" заметил генеральный директор Центра Политической информации Алексей Мухин.

Он обратил внимание на огромное количество американских биологических лабораторий, которые разбросаны по всему миру. Такая база должна была помочь оперативно найти средства от коронавируса.

Фото: Агентство городских новостей

Однако на деле ситуация оказалась куда сложнее. И пока в США наблюдается крайне сложная ситуация с коронавирусом, никаких результатов работы этих учреждений в борьбе с COVID-19 не заметно.

Наоборот, американские биологические лаборатории сами регулярно становятся источниками угрозы. В США неоднократно фиксировались утечки опасных вирусов, таких как сибирская язва, птичий грипп, ботулизм и бруцеллез, из заведений с четвертым, наивысшим уровнем защиты.

Биологическое оружие на Украине

Функционируют загадочные американские биологические лаборатории и в других странах. Эта проблема широко обсуждается на страницах СМИ во всем мире. Публикуются независимые расследования, разоблачительные репортажи и множественные заметки, указывающие на странную активность США в этом вопросе.

Однако даже на фоне громких разоблачений американские специалисты продолжают разворачивать свои биологические лаборатории в других странах. В частности, как стало известно украинским депутатам, в Незалежной функционируют по меньшей мере 15 подобных заведений, напрямую финансируемых из США.

Американская сторона настаивает на мирном характере исследований, которые проводит на украинской земле. Однако статистика по вспышкам опасных заболеваний на Украине показывает необъяснимые скачки.

Вашингтон и Киев еще в 2005 году подписали договор о "предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут использоваться в ходе разработки биологического оружия". Прикрываясь этой бумагой, американские специалисты получили доступ к научным центрам и лабораториям, в которых хранится множество опасных вирусов, таких как сибирская язва или чума, и которые могли быть использованы в секретных разработках советских ученых по созданию биологического оружия.

Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

На финансирование этих лабораторий тратятся колоссальные суммы – в среднем от полутора до двух миллионов долларов. При этом на одну только одесскую лабораторию было потрачено 3,49 миллиона долларов. Сообщается, что всего в мире существует порядка 400 биологических лабораторий, деньги на работу которых берутся из карманов американских налогоплательщиков.

Россия в кольце биологических мин

Практически сразу после развала Советского Союза на территории новоиспеченных независимых республик стали возникать биолаборатории США. Кроме Украины в список стран, где американцы решили проводить свои эксперименты, вошли Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.

С каждым годом число подобных заведений только увеличивается. Всех их объединяет необъяснимая близость к российским границам, а также тот факт, что доступ ко всем объектам и результатам исследований имеют только специалисты из США. Местные ученые не могут даже физически попасть в помещения, где проводятся наиболее важные и засекреченные исследования.

О сети секретных американских лабораторий, опоясывающих Россию вдоль границ, заговорили еще в 2018 году после публикации скандального расследования болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой.

В нем она, в частности, рассказала про Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси. Его целью официально декларировался сбор материалов для будущих экспериментов и исследование биоагентов.

В 2014 году центр был оснащен специальным оборудованием для разведения насекомых. После этого в регионе было зафиксировано преобладание нетипичных для местности насекомых, а также участившееся количество заболеваний у местных жителей.

В Узбекистане на данный момент насчитывается уже десть американских лабораторий. При этом в самой стране регулярно фиксируются вспышки эпидемий, в том числе и неизвестного происхождения.

В Армении к 2018 году была создана сеть из 12 подобных объектов. По оценкам специалистов, в результате эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась.

В Азербайджане внимание США привлекли шесть научно-исследовательских институтов, а также десятки региональных и полевых биологических станций, оставшихся в стране еще с советских времен. В дополнение к ним было построено и модернизировано еще десять объектов.

В Казахстане лаборатория была построена в зоне сейсмической активности и на территории с постоянными ветрами. "Попавшая в атмосферу инфекция может быстро распространиться на большие расстояния", – подчеркнул Алексей Мухин. Подобный подход ставит под удар жизни и здоровье не только миллионов граждан Казахстана, но и россиян, живущих вблизи казахстанской границы.

Похожие ситуации наблюдаются и в других странах. Объединяет их тот факт, что ни местные специалисты, ни правительство, ни даже спецслужбы не могут узнать, что делают американские ученые за закрытыми дверями секретных лабораторий.

Странное поведение США

В Пентагоне объясняют, что создание сети биологических лабораторий на территории бывших советских республик необходимо для минимизации шансов атаки на США, а также для защиты от попадания опасных штаммов в атмосферу. Однако вызывает вопросы, для чего объекты были построены в местах с наибольшей плотностью населения, где утечка вируса будет опасна.

В условиях, когда эпидемия коронавируса продолжает оставаться самой заметной и острой угрозой для мирового сообщества, власти многих стран, на территории которых функционируют лаборатории США, задумываются: "Почему не видно никаких итогов работы американских ученых?"

"Ответы на эти вопросы лежат на поверхности", – уверен Алексей Мухин.

По оценкам директора Центра Политической информации, это объясняется настоящими целями США. Американские власти, по его словам, стремятся окружить нашу страну не только своими войсками, но и сетью биологических лабораторий.

По замыслу американских военных, в случае возникновения угрозы это подарит Вашингтону возможность нанести удар наиболее смертоносным и непредсказуемым оружием из всех существующих. "При этом не исключено, что американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса", – рассказал Алексей Мухин.

При этом, оглядываясь на статистику заболеваний и смертей от коронавируса в США, американским властям стоит задуматься о безопасности собственной нации, вместо того, чтобы изобретать все новые способы уничтожения других народов.

Автор: 20 мая 2020, 16:43 Источник: Аргументы недели ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека
Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом
"Очень ревнивая": Цискаридзе рассекретил свою любимую
Отмывающейся после травли Тодоренко дали под дых

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок

Шоумен заметно изменился
Шоу-бизнес

Новую мать для несчастной дочери Борисовой ищут всем миром

Девочка довольно настрадалась
Шоу-бизнес

Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце

Модель не намерена давать спуску мужу
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Что произошло за сутки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+