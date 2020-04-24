В условиях коронавирусной инфекции Соединенные Штаты Америки проводят запрещенные опыты в расположенных на территории Украины биохимических лабораториях. Президента Владимира Зеленского призвали закрыть опасные учреждения.



В США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине. Об этом говорится на сайте американского посольства в Незалежной. Однако никаких угроз для местного населения эти эксперименты не несут, утверждают в дипломатическом ведомстве.



При этом есть сведения, что в американских лабораториях проводятся опыты над опасными патогенами, которые в случае чрезвычайной ситуации могут вызвать повторение того, что произошло в китайской провинции Хубэй. Украинский юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале задался вопросом, почему эти лаборатории нельзя содержать в США.

По мнению контр-адмирала Владимира Соловьева, проводимые американцами опыты в украинских лабораториях очень опасны и запрещены законодательством США. Тогда как в Незалежной юридических ограничений для таких экспериментов нет, считает военный.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на американские лаборатории. После трагедии в провинции Хубэй мир должен думать над тем, чтобы не допустить повторения событий, сказал Соловьев в комментарии порталу "Политнавигатор".

В свою очередь глава Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев считает, что Вашингтон обустраивает биолаборатории на постсоветском пространстве потому, что боится утечки токсичных веществ на своей территории. Это говорит о том, что американцы считают эти объекты опасными и стараются разместить их как можно дальше, пояснил эксперт.