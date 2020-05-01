График отключения горячей воды в Москве изменят из-за коронавируса

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, горячую воду в столице начнут отключать с 1 июня.
Бирюков рассказал, что отключение воды происходит ежегодно после окончания отопительного сезона в конце апреля-начале мая. В этот период проводятся ремонтные работы для того, чтобы выявить нарушения и ликвидировать их.
Заместитель мэра отметил, что сейчас жители столицы остаются без горячей воды не более чем на 10 дней. "Раньше отключения длились 20 и более дней", – цитирует Бирюкова РИА Новости. Ежегодные профилактические мероприятия необходимы для качественного функционирования системы, уточнил он.
В прошлом году специалисты выявили и отремонтировали более 13 тысяч ненадежных участков на тепловых сетях. График отключения горячей воды по своему адресу москвичи могут узнать на официальном сайте правительства столицы.
Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. По состоянию на 1 мая в стране зафиксировано 114 431 случаев заражения. В Москве инфекцию подхватили 57 300 граждан. За весь период полностью вылечились 13 220 пациентов, умерли 1 169 человек.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Откуда у Малышевой дворец?
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Сын хочет сменить пол
Травля
Люблю женщин в теле
Ждем обращение президента