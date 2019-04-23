Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Стал известен график отключения горячей воды в Москве – 2019. Профилактические работы коммунальщики начнут уже с 13 мая, говорится в сообщении пресс-службы Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Завершится период отключений в августе. Летом управляющие организации проводят не только профилактику, но и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
По данным пресс-службы, узнать дату начала и продолжительность отключения горячей воды можно на информационном сервисе на сайте МОЭК.
В компании подчеркнули, что график отключения горячей воды в Москве – 2019 предполагает, что жители каждого дома в столице будут терпеть неудобства максимум десять дней. При этом до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше – на 21, напоминают в МОЭК.
Горячее водоснабжение и отопление входят в единую систему, поэтому отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы столицы к следующему отопительному сезону, подчеркивают коммунальщики.
Дата начала отключений определяется исходя из средней температуры воздуха: температура на улице должна держаться выше восьми градусов тепла пять дней подряд, добавляет телеканал "360".
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