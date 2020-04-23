"Доверия не внушает": дочь Пескова разнесла купающегося в роскоши патриарха

22-летняя дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета нелестно высказалась насчет патриарха Кирилла и Русской православной церкви в целом. В стране истинное православие сильно искажено, считает девушка.

Елизавета Пескова считает себя верующим человеком, но не православным. Ей не прививали любовь к какой-либо религии. Она намерена изучить все конфессии перед тем, как сделать выбор.

Дочь пресс-секретаря во время путешествий посещает разные храмы, ведь для нее главное – энергетика. Однако в детстве Пескова не любила ходить с родными в церковь: она боялась икон, а от пения начинала плакать.

Молодое поколение должно разделять искреннюю веру от "картинки", считает Елизавета. В пример она привела РПЦ. Мол, епископ не подает пример другим.

"Патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает. Да и желания верить в то, что от истинного православия еще осталось что-то неискаженное в нашей стране, не прививает", – отметила Пескова в своем инстаграм-аккаунте.

Подписчикам в комментариях Елизавета ответила, что она изучала и буддизм, однако ей ближе ислам. Девушка собирается поститься на протяжении священного мусульманского месяца Рамадан.

Критику в адрес РПЦ многие пользователи Сети приняли в штыки – они категорически не согласны с Песковой. Некоторые посчитали, что такие заявления неприемлемы для дочери чиновника.

"Надеюсь, Вы никогда не добьетесь успеха в политике", "Лиза, Вы заблудившийся человек", "Совершенно необразованная высокомерная девица", – написали они.