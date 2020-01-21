"Мы к этому долго шли": Елизавета Пескова раскрыла правду об отношениях с Татьяной Навкой

Елизавета Пескова сделала откровенное признание. 22-летняя наследница пресс-секретаря президента России рассказала, что далеко не сразу нашла общий язык с женой отца – Татьяной Навкой.

По словам Елизаветы Песковой, им не сразу удалось достигнуть взаимопонимания. Она рассказала, сколько времени ей потребовалось, чтобы наладить отношения с мачехой.

"Я очень рада, что спустя шесть лет у нас с ней наконец-то настоящие, искренние, дружеские отношения. Мы к этому долго шли", – цитирует дочь Дмитрия Пескова Forbes. Елизавета добавила, что осознание многого пришло к ней в 20-21 год.

"Таня – это тот человек, к которому я могу прийти и получить у нее какой-нибудь совет", – заявила девушка. По ее словам, к своим 22-м она пришла в согласие со всеми родственниками. "Я с каждым членом семьи выстроила дружеские взаимоотношения, и я реально занимаюсь своей жизнью. Члены моей семьи – это друзья прежде всего", – призналась Елизавета Пескова.

Она добавила, что о личной жизни говорит не с мамой, а с папой. Ему она готова доверить все девичьи секреты.

Как писали "Дни.ру", Елизавета Пескова рассказала, что ее воспитывали в строгости. Детство она провела в интернате. В 18 лет родители перестали обеспечивать девушку деньгами. В 14-15 лет они часто оставляли ее одну.