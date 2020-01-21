"Мы к этому долго шли": Елизавета Пескова раскрыла правду об отношениях с Татьяной Навкой

По словам Елизаветы Песковой, им не сразу удалось достигнуть взаимопонимания. Она рассказала, сколько времени ей потребовалось, чтобы наладить отношения с мачехой.
"Я очень рада, что спустя шесть лет у нас с ней наконец-то настоящие, искренние, дружеские отношения. Мы к этому долго шли", – цитирует дочь Дмитрия Пескова Forbes. Елизавета добавила, что осознание многого пришло к ней в 20-21 год.
"Таня – это тот человек, к которому я могу прийти и получить у нее какой-нибудь совет", – заявила девушка. По ее словам, к своим 22-м она пришла в согласие со всеми родственниками. "Я с каждым членом семьи выстроила дружеские взаимоотношения, и я реально занимаюсь своей жизнью. Члены моей семьи – это друзья прежде всего", – призналась Елизавета Пескова.
Она добавила, что о личной жизни говорит не с мамой, а с папой. Ему она готова доверить все девичьи секреты.
Как писали "Дни.ру", Елизавета Пескова рассказала, что ее воспитывали в строгости. Детство она провела в интернате. В 18 лет родители перестали обеспечивать девушку деньгами. В 14-15 лет они часто оставляли ее одну.
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