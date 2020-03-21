Собянин: В Москве будут делать десять тысяч тестов на коронавирус в сутки

Лаборатории столицы в сутки будут делать 10 тысяч тестов на COVID-19, сообщили в городском Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Одно из главных направлений борьбы с пандемией – своевременное и качественное тестирование группы риска, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.



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