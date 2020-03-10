"Употребляет": объявлено о проблемах Зеленского с наркотиками

Украинский лидер сталкивается со сложностями, которые
способны окончательно подорвать его здоровье. С таким заявлением эксперт
выступил в эфире ютуб-канала PolitWera.
Сосновский признался: у него есть подозрения, что Зеленский употребляет некие вещества для "поддержания собственного духа". По мнению эксперта, в президентском кресле нынешний глава государства не задержится.
"У него сейчас большие проблемы, связанные с различными зависимостями", – объявил эксперт. О чем идет речь, Сосновский уточнять не стал, но журналисты легко догадались. "Немецкий политолог намекнул на проблемы Зеленского с наркотиками", – пишет "Политнавигатор".
На пристрастие Владимира Зеленского к запрещенным веществам во время предвыборной кампании намекал и тогдашний президент Петр Порошенко. Руководить государством и командовать вооруженными силами не может человек с наркотической зависимостью, заявил политик.Слухи подогрело странное поведение Владимира Зеленского на совещании в июле, вскоре после вступления в должность президента. На кадрах видно, что, пока чиновники отчитываются о работе, глава государства постоянно меняется в лице, пьет воду и мучительно смотрит вдаль.
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