Ухудшилось здоровье: друг проболтался о наркотическом опыте Зеленского

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский не употребояет никаких наркотических веществ. Политик убежден, что его стране нужен здорвый и трезвый лидер. Однако в прошлом у него был опыт в употреблении психотропных веществ.



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