День Луки: что нельзя делать женщинам 20 февраля

Церковный календарь велит верующим 20 февраля отмечать праздник почитания памяти основателя монастыря Осиос Лукас греческого монаха Луки Елладского. В народной памяти этот день связан сразу с несколькими неожиданными запретами для женщин.



История святого

Святой родился в окрестностях города Дельфы в 896 году, а уже в возрасте 14 лет ушел в монахи. Сначала он жил при церкви Космы и Дамиана, затем десять лет был послушником при столпнике, после чего опять вернулся в церковь, уже оттуда переехал на пустынный остров.

В дальнейшем Лука Елладский перебрался на склон горы Геликон. Святой стал центром зарождавшейся монашеской общины. Вместе с последователями он приступил к строительству храма святой Варвары, а уже вокруг него был создан монастырь Осиос Лукас.

Рассвет монастыря произошел уже после смерти святого, при правлении византийского императора Романа II Младшего. В первой половине XIII века наследники крестоносцев из Ахейского княжества разграбили монастырь и вывезли мощи святого в Венецию. Вернулись они обратно только в 1986 году. Церковный календарь указывает, что православный праздник почитания памяти святого отмечается 20 февраля.

Народные традиции на День Луки

В народе ответ на вопрос, какой праздник 20 февраля, искали в названии дня. По созвучию с именем святого было принято выпекать пирожки с луком. При этом часть угощений раздавали нищим. Считалось, что такое подношение беднякам принесет человеку счастье.

Этот обычай тесно переплетается с традицией поминать на 20 февраля умерших предков. Пирожки с луком носили и на кладбище, раздавая их встречным.

"Живы родители – почитай. Умерли – поминай".

Крестьяне верили, что на 20 февраля трава-лапчатка приобретает особые целебные свойства. В народе ее называют "могущницей" и отмечают, что из нее получаются сильные снадобья. Одновременно с этим, считали люди, лекарственные свойства усиливаются и у других трав и корешков.

Что нельзя делать 20 февраля

В народной памяти сохранилось несколько запретов, которые распространялись в этот день на женщин. Считалось, что представительницам прекрасного пола не стоит покупать что-либо в магазинах. Кроме того, следовало отказаться на время от одежды зеленого цвета. Чем именно обусловлены такие ограничения – неизвестно. Однако считалось, что пренебрежением к этим запретам женщина может навлечь на себя некие неприятности.

Приметы

На этот день люди следили за погодой. Так, если в полдень дул сильный ветер, то стоило ждать хороший урожай яровых. Плохой сенокос стоило ждать в случае, если 20 февраля прогремит гром. К счастью, это явление зимой не самое частое.

Если человек замечал, что по небу плывут облака синеватого оттенка, то он считал, что стоит ждать скорого потепления. А вот закатное красное солнце обещало ветреное и прохладное лето. Другой погоды в теплые месяцы стоило ждать, если в этот день сугробы начали подтаивать с северной стороны.

Именины 20 февраля