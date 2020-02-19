День Луки: что нельзя делать женщинам 20 февраля

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Среда
19 февраля
Лента новостей
08:27
Стриженовы со сцены сделали заявление о парализованной Заворотнюк
08:25
"Я испугалась": усохшая Утяшева шокировала тощими ногами
08:19
Невинность всегда в цене: Кравец ищет состоятельного мужика для 12-летней дочери
08:14
Рубль подешевел на фоне новых экономических мер США
06:41
"Не ребенок, а отщепенец": всплыло шокирующее заявление Гогена Солнцева об аборте
04:27
Ирина Шейк довела до экстаза толпу мужчин
02:07
Глюк'оZа откровенно высказалась о лысой дочери
00:37
"Пора остановиться": россияне в ужасе от зверств на шоу "Голос.Дети"
21:55
Бородиной дали под дых из-за отсутствия родительской любви
21:38
Житель Сочи залез в квартиру скончавшейся женщины и умер
21:30
Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга
20:58
В Орловской области умер упавший с качелей школьник
20:31
Малышева довела народ до слез горькой правдой
20:05
"Хронический недосып": Савельева раскрыла тайны личной жизни после рождения первенца
19:33
В Калининградской области хозяин автомойки избил арматурой инвалида
19:05
31-летняя Самойлова родила четвертого ребенка
18:50
В Кирове пьяная женщина угнала машину таксиста
18:41
Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе
18:26
"Дрались и ругались": Солнцев вывалил грязные подробности порочной любви втроем
18:10
"Синдром слепой свиньи": располневшей Семенович открыли правду
17:50
Брэдли Купер закрутил роман с разведенной голливудской красавицей
17:31
Известный ведущий удалил грудь из-за угрозы рака
17:30
"Лысый мертвый старик с Красной площади": озлобленный Гоген Солнцев плюнул в Ленина
17:08
Пригожин рассказал об ориентации сына
16:52
Врачи обнародовали список безвредных при диабете сладостях
16:46
"Эксперименты на живых людях": ситуация с коронавирусом ужаснула народ
16:45
"Не позорьте себя": Володин призвал не голосовать за отсутствующих депутатов
16:38
Персонажи российского мультика "Маша и Медведь" дали жару на карнавале в Бразилии
16:37
В Сергиевом Посаде на трассе произошла смертельная авария
16:33
Гоген Солнцев о смерти любовниц, изменах и аборте
16:27
Под Москвой поймали серийного автоугонщика
16:18
Раскрыта причина нового обострения в Донбассе
16:15
"Я их ненавижу": брошенный в детстве Солнцев не простил родителей за искалеченную жизнь
15:53
У оставившего Бледанс с особенным сыном Семина родился второй ребенок
15:48
В Северодвинске пьяный мужчина избил администратора кафе
15:30
Рак, похороны отца и огромные долги: красавец из сериала "Клон" резко сдал из-за стресса
15:25
"Рявкнула, что без зубов": Шуре крепко досталось от строгой Пугачевой за нелепый вид
15:25
Володин отметил рост числа нарколабораторий за время операции США в Афганистане
15:12
Под Москвой скончался знаменитый академик
14:58
"Округлилась": появилось новое фото невесты Козловского после сообщения о беременности
14:56
Эксперты Gillette нашли способ уменьшить риск раздражения кожи при бритье
14:50
Сеть взбудоражило видео жуткого корабля-призрака
14:44
В России дали жесткий ответ на заявление о войне с Белоруссией
14:43
Россиянам простят неоплату коммунальных услуг? Появились подробности
14:33
Снова изменил: жена известного актера пришла искать правду на шоу Шепелева
14:25
В Вологде полицейский выстрелил в собаку и запинал ее ногами
14:16
Раскорячившуюся Навку сравнили с Волочковой
14:00
"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца
13:48
Во всей красе: покалеченный сын-фрик Яковлевой выставил напоказ интимное место
13:47
Второй развод за неделю: родные нанесли новый удар Елизавете II
13:36
Милла Йовович сообщила о состоянии тяжелобольной дочери
13:23
Хирург-онколог назвал идеальный способ лечения рака
13:19
В Петербурге молодой человек угнал у матери Mercedes
13:04
"Задняя скорость только в машине": Хоркина откровенно рассказала о своих мужчинах
12:54
Вера Брежнева обнародовала фото с детской коляской
12:53
Лучевая болезнь и рак: коронавирус вызвал неожиданные осложнения
12:52
Скромница Зудина показала сочный бюст в новой серии "Содержанок"
12:47
Тарасов нашел работу после рождения ребенка
12:43
Сексапильная Туктамышева порадовала новым стриптизом на льду (видео)
12:09
"Когда уже?": народ изнемогает в ожидании седьмого сезона "Сватов"
12:07
Под Псковом школьник ударил педагога по лицу
12:03
У Путина шесть двойников? Президент высказался откровенно
11:54
Кто из россиян получит отказ в кредите
11:43
Бывший муж Кати Семеновой добил себя на диване у Бориса Корчевникова
11:31
"Посматривают искоса и крутят пальцем у виска": звезда сериала "Филатов" о работе с Бондарчуком и своем герое
11:27
В Подмосковье иностранца убили лопатой
11:15
Павел Прилучный экстремально похудел из-за работы
11:09
В Большом театре ответили на обвинения Волочковой
11:09
Повышение пенсий: россиян обрадовали неожиданной прибавкой
10:49
Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой
10:44
"Хотелось только виски": только родившая экс-невеста Табакова потянулась к бутылке
10:41
Главврач китайского госпиталя умер от коронавируса
10:27
Стало известно о долгах Галкина после его побега с семьей из России
10:23
Рубль вырос к доллару и евро вопреки коронавирусу
09:53
Пьяный мужчина угрожал пистолетом работникам московского бара
09:44
Слезы и крики: народ ополчился на шоу "Голос.Дети"
09:34
Гибель автора музыки к сериалу "Бригада" попала на видео
09:31
Иностранцы пришли в ужас от слов Путина
09:09
"Бездарь первой категории": Разин оскалился на Шнурова из-за стихов
09:07
Бьющаяся головой Волочкова вытеснила с шоу Борисову
09:05
Мужа Хакамады обокрали в день рождения
08:54
Звезда Disney умерла от рака
08:32
Сделано заявление о войне России с Белоруссией
08:31
"Я вас умоляю": Якубович открестился от спасения потерявшего сознание Диброва
08:25
"Кого может родить эта старуха?": мать набросилась на жену Солнцева
07:57
Рэпера Гуфа настигла беда
04:29
Рыжий из "Иванушек" публично опростоволосился
02:14
50-летняя Лопес шокировала безупречными формами
00:14
Вид 37-летней Ходченковой без макияжа стал сенсацией
21:58
Хрусталев с отростками на голове обратился к Малышевой по поводу смертельной инфекции
21:53
Распад страны: названы трагические последствия ухода Путина
21:53
"По-хамски повели себя": Валерий Сюткин отреагировал на провокацию
21:50
Крутой поразил роскошным подарком за несколько миллионов долларов
21:44
Россиянка украла почти миллион рублей из туалета летевшего в Москву самолета
21:37
"Меха на ВДНХ": знаменитый певец оценил интимную зону Канделаки
21:23
Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" после тюремного срока
21:17
Анфиса Чехова откровенно высказалась о смене фамилии
21:16
Фингал под глазом и выбитый зуб: превратившаяся в алкоголичку Сябитова произвела фурор
20:56
В Кургане отказавшийся лечить пациентов врач отправился читать книгу
20:40
Принц Гарри проглотил язык из-за самоубийства
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я не могу больше об этом молчать": Цымбалюк-Романовская о ребенке от известного артиста
"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца
Изменившаяся Алла Пугачева рассказала об опухоли
Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе
"Лишь бы поломать": изуродованный керченский мост шокировал россиян
Гоген Солнцев о смерти любовниц, изменах и аборте
Общество

День Луки: что нельзя делать женщинам 20 февраля

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Церковный календарь велит верующим 20 февраля отмечать праздник почитания памяти основателя монастыря Осиос Лукас греческого монаха Луки Елладского. В народной памяти этот день связан сразу с несколькими неожиданными запретами для женщин.
прочитано 239 раз

История святого

Святой родился в окрестностях города Дельфы в 896 году, а уже в возрасте 14 лет ушел в монахи. Сначала он жил при церкви Космы и Дамиана, затем десять лет был послушником при столпнике, после чего опять вернулся в церковь, уже оттуда переехал на пустынный остров.

ПО ТЕМЕ

Вукол Телятник: любовный рецепт на 19 февраля

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

В дальнейшем Лука Елладский перебрался на склон горы Геликон. Святой стал центром зарождавшейся монашеской общины. Вместе с последователями он приступил к строительству храма святой Варвары, а уже вокруг него был создан монастырь Осиос Лукас.

Рассвет монастыря произошел уже после смерти святого, при правлении византийского императора Романа II Младшего. В первой половине XIII века наследники крестоносцев из Ахейского княжества разграбили монастырь и вывезли мощи святого в Венецию. Вернулись они обратно только в 1986 году. Церковный календарь указывает, что православный праздник почитания памяти святого отмечается 20 февраля.

Народные традиции на День Луки

В народе ответ на вопрос, какой праздник 20 февраля, искали в названии дня. По созвучию с именем святого было принято выпекать пирожки с луком. При этом часть угощений раздавали нищим. Считалось, что такое подношение беднякам принесет человеку счастье.

Этот обычай тесно переплетается с традицией поминать на 20 февраля умерших предков. Пирожки с луком носили и на кладбище, раздавая их встречным.

"Живы родители – почитай. Умерли – поминай".

Крестьяне верили, что на 20 февраля трава-лапчатка приобретает особые целебные свойства. В народе ее называют "могущницей" и отмечают, что из нее получаются сильные снадобья. Одновременно с этим, считали люди, лекарственные свойства усиливаются и у других трав и корешков.

Что нельзя делать 20 февраля

В народной памяти сохранилось несколько запретов, которые распространялись в этот день на женщин. Считалось, что представительницам прекрасного пола не стоит покупать что-либо в магазинах. Кроме того, следовало отказаться на время от одежды зеленого цвета. Чем именно обусловлены такие ограничения – неизвестно. Однако считалось, что пренебрежением к этим запретам женщина может навлечь на себя некие неприятности.

Приметы

На этот день люди следили за погодой. Так, если в полдень дул сильный ветер, то стоило ждать хороший урожай яровых. Плохой сенокос стоило ждать в случае, если 20 февраля прогремит гром. К счастью, это явление зимой не самое частое.

Если человек замечал, что по небу плывут облака синеватого оттенка, то он считал, что стоит ждать скорого потепления. А вот закатное красное солнце обещало ветреное и прохладное лето. Другой погоды в теплые месяцы стоило ждать, если в этот день сугробы начали подтаивать с северной стороны.

Именины 20 февраля

  • Александр,
  • Алексей,
  • Априон,
  • Вигилий,
  • Лука,
  • Мастридия,
  • Парфений,
  • Петр.
Автор: 19 февраля 2020, 07:19

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Раскрыта причина нового обострения в Донбассе
Сделано заявление о войне России с Белоруссией
Погнали в шею: Порошенко в Мюнхене опозорился на весь мир
"Вина невыносима": в Кремле высказались о незаконности СССР

Шоу-бизнес

"Бабам верить нельзя": Солнцев ради удовольствия довел любовниц до жуткой истерики
"Сердечный приступ": поступили тревожные данные о рухнувшем лицом на землю Диброве
Малышева довела народ до слез горькой правдой
"Хронический недосып": Савельева раскрыла тайны личной жизни после рождения первенца

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Шоу-бизнес

Слезы и крики: народ ополчился на шоу "Голос.Дети"

Вскрылись страшные подробности

Шоу-бизнес

Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой

Артистка была лаконична
Шоу-бизнес

Бывший муж Кати Семеновой добил себя на диване у Бориса Корчевникова

Артисту предложили кругленькую сумму за откровения
Шоу-бизнес

Стало известно о долгах Галкина после его побега с семьей из России

Шоумен девять лет не оплачивает штрафы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга
"Мы ее заставляли": Тутберидзе о подводных камнях работы с Загитовой
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+