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Общество

Вукол Телятник: любовный рецепт на 19 февраля

Фото: pixabay.com
19 февраля православные отмечают праздник почитания памяти епископа Смирнской церкви Вукола. Народный календарь этот день называет Телятником и велит в это время заниматься коровами.
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История святого

Достоверных данных о жизни епископа Смирнской церкви Вукола не так много. По одним данным, он был рукоположен апостолом Павлом. Другие источники говорят, что епископом города Смирны его сделал Иоанн Богослов, учеником которого тот был.

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

При жизни епископ отличился молитвенным подвигом и постился. Сообщается, что после смерти на его могиле выросло миртовое дерево. Оно, согласно народной молве, обладало чудесными свойствами и избавляло от болезней.

Церковный праздник почитания памяти святого Вукола отмечается 19 февраля по новому стилю. Православный календарь, ориентированный на даты по старому стилю, этот день обозначает как 6-е число этого месяца.

Фото: Дни.ру

Молитва

В молитвах к святому Вуколу обращались за помощью в спасении души. У него, как у примерного христианина, являющегося образцом кротости и воздержания, просили помолиться Христу. 

Однодневный пост

В 2020 году 19 февраля выпадает на среду. Эта седмица не сплошная, значит, что в эту дату, согласно церковному календарю, православные держат однодневный пост. Что касается пищи, то под запретом находятся мясо, молочная продукция и яйца. Рыбу есть можно.

Вукол Телятник: народные традиции

Наши предки своеобразно отвечали на вопрос, какой праздник 19 февраля. В народной памяти сохранилось имя святого, однако к нему прибавили вторую часть – Телятник, наполнив дату прикладным смыслом.

Считалось, что к этому времени на свет начинают появляться телята. Поэтому особое внимание, как и за день до этого, на Агафью Коровницу 18 февраля, следовало уделить именно этим домашним животным. Телят, появившихся на свет на Телятник, именовали жуколами и выделяли особо.

Фото: Дни.ру

Крестьяне устраивали для стельных (то есть беременных) коров настоящий праздник – кормили их отборным кормом, и его не жалели. Кроме того, хозяева занимались окуриванием хлева, используя для этого чабрец. Считалось, что благодаря этому рожденные телята будут отличаться здоровьем.

Любовный рецепт

В народной памяти сохранилась традиция, к которой прибегали желавшие встретить свою любовь одинокие люди. Считалось, что такому человеку именно сегодня необходимо сходить в церковь и помолиться о счастье в семейной жизни. При этом к какому именно святому обращаться, было не важно. После такого похода, верили люди, человеку удастся встретить свою судьбу и создать счастливую семью.

Именины 19 февраля

  • Александр,
  • Анатолий,
  • Арсений,
  • Варсонофий,
  • Василий,
  • Вукол,
  • Дмитрий,
  • Дорофея,
  • Евиласий,
  • Иван,
  • Каллиста,
  • Кристина,
  • Ликарион,
  • Максим,
  • Мария,
  • Марфа,
  • Севастиан,
  • Силуан,
  • Фавст,
  • Фавста,
  • Феофил,
  • Фотий,
  • Христина,
  • Юлиан.
Автор: 18 февраля 2020, 07:11

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